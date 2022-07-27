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不爽被甜美空姐分手　渣男傳訊「匯個10萬來」寄裸照給航空公司

▲▼有女網友穿著比基尼去跟男友爸媽泡溫泉，疑似踩到雷慘被冷落。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲張姓潛水教練為討分手費，把空姐女友豔照寄到航空公司，被起訴恐嚇等罪。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

張姓潛水教練不滿被空姐女友分手，認為自己在交往期間，在空姐身上花了30多萬元，「現在要回1/3也不過份」，傳訊要空姐「不要因小失大」，空姐拒絕談判，張男竟把交往期間拍下的空姐裸身豔照上加字「求包養」，寄到航空公司和媒體，台北地檢署指揮警方搜索查扣電腦等證物，27日依恐嚇取財、散布猥褻物等罪起訴張男。

據了解，40多歲的張男是娃娃車司機，因為兼職潛水教練，認識不少機師、空姐，2020年間，透過友人介紹認識了長相甜美的空姐，2人交往期間，空姐不吝嗇地讓張男拍攝自己的清涼豔照，但這段戀情不到1年告吹。

張男不甘心被分手，在2021年3月間傳訊息給空姐，認為自己在空姐身上花了30多萬元，「要回1/3也不過份」，「匯個10萬來」，「不要因小失大」，「言盡於此」，空姐不予理會，直接報警提告恐嚇，張男遲遲沒得到回應，就把空姐豔照修圖加字，寄到航空公司的客服信箱，同時也傳給多家電子媒體。

檢警開始著手偵辦時，張男還矢口否認是寄信者，案經新竹地檢署移轉到張男居住所在地台北地檢署偵辦，檢察官指揮警方到張男加搜索，查扣電腦主機與手機等電磁紀錄，張男才坦承犯行，但仍堅稱只是要拿回自己花的錢，不算恐嚇取財，檢察官不採信他的辯詞，依法提起公訴。

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