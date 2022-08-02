高雄9區「明天大停水」！影響逾14萬戶範圍曝　最長12小時沒水用

高雄市一名邱姓男子與妻子結婚逾10年，意外發現妻子曾2度到汽車旅館開房間，更扯的是，對象還是妻子的外籍同事，氣得他攤牌質問，「這麼小氣的女人，孩子的鞋子都捨不得買，居然會帶一個沒錢的外勞去開房間」。邱男堅持離婚並對妻子提告求償30萬元，橋頭地院審理後，判邱妻需賠償13萬元確定。