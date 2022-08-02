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高雄9區「明天大停水」！影響逾14萬戶範圍曝　最長12小時沒水用

▲▼停水，水龍頭，自來水。（圖／記者許力方攝）

▲高雄旗津、 小港等9區3日停水。（圖／記者許力方攝）

記者閔文昱、許宥孺／高雄報導

自來水公司公告，配合辦理「111年度鳳山淨水場高低壓設備檢驗」，本次停電一併辦理「鳳山淨水場加氯設備檢修」、「旗津區第二條過港送水管工程」，訂於8月3日上午8點30分至晚上8點30分執行停水、降壓作業，合計受影響戶數有14萬7970戶，提醒用戶配合節約用水並預作儲水準備。

台水公司指出，此次停水地區因復水時間不同，分以下兩區域。合計停水戶數約9萬7496戶。

1、停水時間：111年8月3日上午8時30分至晚上8時30分

(1)、大發、林園、臨海工業區及和發產業園區大發基地約1151戶。

(2)、旗津區全區約6790戶。

(3)、前鎮區:鎮北里、振興里、建隆里、忠純里、興邦里、鎮中里、前鎮里、鎮榮里、鎮昌里、鎮海里、平等里、鎮陽里、鎮東里、明孝里、草衙里、明義里、平昌里、信德里、興仁里、興化里、信義里、明道里、明禮里、仁愛里、德昌里、明正里、前鎮科技產業園區、臨廣科技產業園區約2萬7347戶。

▲水龍頭（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲民眾要提早於停水前完成儲水。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

2、停水時間：111年8月3日上午8時30分至晚上6時30分

(1)、小港區: 港口里、港明里、港后里、港墘里、港南里、港興里、港正里、小港里、順苓里、正苓里、大苓里、三苓里、二苓里、龍鳳里、鳳鳴里、鳳林里、鳳森里、鳳源里、約1萬9998戶。

(2)、苓雅區: 意誠里、城北里、城東里、城西里、苓東里、苓中里、苓雅里、苓昇里、田西里、鼓中里、人和里約1萬3660戶。

(3)、鼓山區: 哨船頭里、壽山里、惠安里、新民里、延平里、維生里、麗興里、峰南里、建國里、忠正里、龍井里、正德里、樹德里、鼓岩里、河邊里、光化里、興宗里、寶樹里、綠川里、山下里、登山里、桃源里約1萬3961戶。

(4)、鹽埕區全區約1萬4637戶。

另外，水壓降低戶數約5萬474戶。降壓時間為111年8月3日上午8時30分至晚上6時30分。

前金區全區約1萬8777戶。

新興區全區約3萬1697戶。

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