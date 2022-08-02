高雄明年度總預算案規模達1652億　淨舉借連12年下降創新低

▲陳其邁率市府團隊進行報告，總預算案規模為1,652.6億元。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市112年度總預算案，經市政會議通過，在7月19日函送市議會審議。歲入編列1,550.66億元，歲出編列1,608.6億元，差短57.94億元。歲出、歲入雙雙創新高，淨舉債預算數也連續12年下降，兼顧了建設與財政的平衡發展。

市議會今（2）日舉行112年總預算編製情形說明會，邀請市長陳其邁率市府團隊進行報告，總預算案規模為1,652.6億元，編列歲入1550.66億元、歲出1608.6億出，差短57.94億元，陸淑美副議長要求陳市長兌現對市民承諾及落實後疫情的振興經濟。

預算編製說明會由副議長陸淑美主持，她說，議會關切高雄在後疫情時代所面臨的國際局勢動盪、新國際架構及供應鏈重組等議題，及市府如何因應於預算，期盼陳市長帶領城市突破困境，在後疫情時代振興產業。

▲高市議會通過112年度1652億總預算案，淨舉借連12年下降。（圖／記者賴文萱翻攝）

陸淑美強調，產業轉型、增加就業、交通建設、空污防治、疫情醫療量能、防疫物資、落實執行防疫經費、關懷弱勢、普及社區關懷、長照、托育、多元群族之據點、歲入歲出差短及舉債等問題也應受到重視，希望市府團隊詳細說明。

112年度總預算編列重點及特色包括：力拚建設，歲出規模再創新高，112年度歲出總額1,608.6億元，較上年度增加94.10億元，再創新高。資本門比例達19.90%，較上年度增加2.94百分點，力拼重大建設不停歇。第二，堅持紀律，淨舉借預算續創新低，112年度淨舉借預算57.94億元，較上年度減少1億元，持續創縣市合併後歷年新低。

陳其邁針對總預算規模及歲出、歲入進行簡要說明，他同時強調市府針對財政平衡、道路公園、防汛防洪、加速高高平、公共安全及提升行政效率等的相關規劃。112年總預算案規模1,652.6 億元，編列歲入1550.66億元、歲出1608.6億出，淨舉借57.94億元、債務還本44億元。