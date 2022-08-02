　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高雄明年度總預算案規模達1652億　淨舉借連12年下降創新低

▲▼高市議會通過112年度1652億總預算案，淨舉借連12年下降。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲陳其邁率市府團隊進行報告，總預算案規模為1,652.6億元。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市112年度總預算案，經市政會議通過，在7月19日函送市議會審議。歲入編列1,550.66億元，歲出編列1,608.6億元，差短57.94億元。歲出、歲入雙雙創新高，淨舉債預算數也連續12年下降，兼顧了建設與財政的平衡發展。

市議會今（2）日舉行112年總預算編製情形說明會，邀請市長陳其邁率市府團隊進行報告，總預算案規模為1,652.6億元，編列歲入1550.66億元、歲出1608.6億出，差短57.94億元，陸淑美副議長要求陳市長兌現對市民承諾及落實後疫情的振興經濟。

預算編製說明會由副議長陸淑美主持，她說，議會關切高雄在後疫情時代所面臨的國際局勢動盪、新國際架構及供應鏈重組等議題，及市府如何因應於預算，期盼陳市長帶領城市突破困境，在後疫情時代振興產業。

▲▼高市議會通過112年度1652億總預算案，淨舉借連12年下降。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高市議會通過112年度1652億總預算案，淨舉借連12年下降。（圖／記者賴文萱翻攝）

陸淑美強調，產業轉型、增加就業、交通建設、空污防治、疫情醫療量能、防疫物資、落實執行防疫經費、關懷弱勢、普及社區關懷、長照、托育、多元群族之據點、歲入歲出差短及舉債等問題也應受到重視，希望市府團隊詳細說明。

112年度總預算編列重點及特色包括：力拚建設，歲出規模再創新高，112年度歲出總額1,608.6億元，較上年度增加94.10億元，再創新高。資本門比例達19.90%，較上年度增加2.94百分點，力拼重大建設不停歇。第二，堅持紀律，淨舉借預算續創新低，112年度淨舉借預算57.94億元，較上年度減少1億元，持續創縣市合併後歷年新低。

陳其邁針對總預算規模及歲出、歲入進行簡要說明，他同時強調市府針對財政平衡、道路公園、防汛防洪、加速高高平、公共安全及提升行政效率等的相關規劃。112年總預算案規模1,652.6 億元，編列歲入1550.66億元、歲出1608.6億出，淨舉借57.94億元、債務還本44億元。

►六福莊住宿激殺5.8折！近距離看動物、爽玩樂園，暑假必去

ET快訊
裴洛西今晚抵台！彭博揭北京可能「這6招回擊」
裴洛西將訪台！前外交官要她「掂量」一下：美輿論也在看笑話
PTT恐怖PO文「我們擊落裴洛西」　鄉民：已報警
黃大煒驚傳「心臟衰竭」緊急送醫！　女友證實了
裴洛西專機「3D視角超狂曝光」　26萬人狂盯
北市公告明天「這些路段交管」　5公車受影響
快訊／台鐵大幅加薪！　最高增21.3%
若裴洛西真的來台　黃安下賭注：我嫁給蔡英文！
《營業中2》爆「女神級來賓」變班底！　一出現擄獲全場心

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

新黨等抗議裴洛西來台「她喊美國人是屎」　卻因未經許可遭警告

裴洛西將訪台！　藍營前外交官要她「掂量」一下：美國輿論也在看笑話

堅持原創？林智堅脫口「裴洛西先到桃園」　他諷：國安局長說的？

痛批「陳明通拿台大故師吹捧林智堅」　他轟：光怪陸離奇景一再發生

蔣萬安說歡迎裴洛西「團隊卻批美打台灣牌」　她質疑：哪個是真心話？

藍營徵召鎮民代表黃敏聰參選埔里鎮長　挑戰現任廖志城

傳裴洛西明拜會立院！北市公告「上午7時至11時周邊交管」　5公車受影響

林佳龍喊編20億裝假牙　葉元之怒批：不要被「蘇貞昌2.0」騙了

林佳龍嗆侯友宜「無心就會找藉口推辭」　預告每周都會推出新政見

林智堅桃園南門市場拜票　巧遇竹市鐵粉遷戶籍力挺

麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝

若剩1月壽命想遊山玩水　尪回：沒有錢啊！妻崩潰

楊祐寧婚禮星光雲集　大咖賓客好比頒獎典禮

普渡三公降駕「狂灌高粱」　不聽旁人勸！一晚喝掉5支

網紅衝柬埔寨詐騙窟救人！　「被警出賣」恐怖內幕曝光

太常喝酒遭副駕女友飆罵 男全程尷尬笑「掩飾恐懼」

加盟店爆違規！廖老大道歉了　另尋場地開店或退加盟金36萬

橘貓高舉手手討摸被敷衍　塞奶催爸：再多擼一下啦

球棒哥國道上掏棍叫囂　單手伸窗外邊甩邊蛇行

新黨等抗議裴洛西來台「她喊美國人是屎」　卻因未經許可遭警告

裴洛西將訪台！　藍營前外交官要她「掂量」一下：美國輿論也在看笑話

堅持原創？林智堅脫口「裴洛西先到桃園」　他諷：國安局長說的？

痛批「陳明通拿台大故師吹捧林智堅」　他轟：光怪陸離奇景一再發生

蔣萬安說歡迎裴洛西「團隊卻批美打台灣牌」　她質疑：哪個是真心話？

藍營徵召鎮民代表黃敏聰參選埔里鎮長　挑戰現任廖志城

傳裴洛西明拜會立院！北市公告「上午7時至11時周邊交管」　5公車受影響

林佳龍喊編20億裝假牙　葉元之怒批：不要被「蘇貞昌2.0」騙了

林佳龍嗆侯友宜「無心就會找藉口推辭」　預告每周都會推出新政見

林智堅桃園南門市場拜票　巧遇竹市鐵粉遷戶籍力挺

今年登革熱確診「超越去年整年」！疾管署急示警2大威脅

新黨等抗議裴洛西來台「她喊美國人是屎」　卻因未經許可遭警告

裴洛西今晚抵台！彭博揭北京可能「這6招回擊」　全世界都在看

飯被偷吃！哀怨狗「委屈巴巴」盯看小貓　嘴角禮貌上揚：吃夠沒？

雲林+665！新增4死「1人未打疫苗」　縣府籲民眾完整接種疫苗

白髮惡園長不只塞飯害吐！男童嚇到發抖大哭　拉腿拖地狂抽腳底板

討8萬元「一刀穿心」奪命　狠債主逃殺人罪！仍吞13年重刑

裴洛西將訪台！　藍營前外交官要她「掂量」一下：美國輿論也在看笑話

被4歲愛女嫌臭不給抱！王傳一5度戒菸成功　樂曝二胎計畫

堅持原創？林智堅脫口「裴洛西先到桃園」　他諷：國安局長說的？

逆天正妹遭「超派」奈良鹿圍咬 落難神情網秒懂：裙子有仙貝味

政治熱門新聞

快訊／裴洛西今晚10：20飛抵松山機場　夜宿君悅酒店

不顧大陸警告　裴洛西堅持把台灣列入行程

裴洛西來台　金門、廈門第一線現況曝

快訊／裴洛西訪台「共軍軍演恫嚇」　國防部：會依敵情派遣適切兵力

館長：裴洛西來台只爽執政黨　台人戶頭多10萬嗎？

快訊／新黨預告18時到裴洛西下榻飯店抗議

裴洛西今訪台　三軍進入「強化戰備整備指導期間」

裴洛西2日晚間抵台　藍委嘆「口頭上挺台灣」：我們要的門都沒有

4共機擾外島　民眾曝澎湖IDF掛彈升空

林秉樞的上流生活！送吳思瑤「甜蜜蜜滋味」

裴洛西訪台國民黨只有他說不會打仗！　曝大陸一舉動「看來是紙老虎」

95年次役男注意！兵役擬延長1年　國防部曝目前研議進度

大陸頻威嚇裴洛西仍訪台　他嚇備急救箱

LIVE／傳裴洛西今晚抵台　外交部記者會最新說明

更多熱門

相關新聞

高市議會擺放大師劉啟祥畫作　「錯名」半世紀

高市議會擺放大師劉啟祥畫作　「錯名」半世紀

高雄市議會議事大廈在民國55年落成時，由台灣第一位本土畫家劉啟祥繪贈兩幅巨幅油畫，分別為「壽山日出」、「西子灣」，但卻被發現畫作地點誤會大了，根本不在壽山及西子灣。

即／高市議會第3人！副議長陸淑美快篩陽

即／高市議會第3人！副議長陸淑美快篩陽

黃捷快篩陽！高雄市議會緊急宣布下午停會

黃捷快篩陽！高雄市議會緊急宣布下午停會

國內疫情炸！議會總質詢第一天　陳其邁告假缺席

國內疫情炸！議會總質詢第一天　陳其邁告假缺席

拚議員席次過半　高市民進黨建議提名35人

拚議員席次過半　高市民進黨建議提名35人

關鍵字：

高雄總預算高雄市議會

讀者迴響

熱門新聞

羅志祥瘋傳追回周揚青：她回來了！本尊終於鬆口

福原愛返日認了「和江宏傑有點誤會」！1句話揭真相

兒跌入水池　親人下水救援竟6亡

淪柬埔寨賣器官　台男行情90萬元！台女3下場慘曝

獨／4寶爸騎樓設店遭切割　曝廖老大看過還讚裝潢好

即／台中清水25人街頭大亂鬥　1人喪命

快訊／裴洛西今晚10：20飛抵松山機場　夜宿君悅酒店

讓道軍機？ 廈航突宣布：調整福建地區航班

即／北市消防員「雙手上銬」陳屍旅社

揭秘陸「暫停進口」台食品

網傳廈門解放軍大規模集結！畫面曝光

快訊／裴洛西抵台住君悅！酒店回應了

快訊／裴洛西飛離大馬推特秒發文

羅志祥突預告「她要回來了」！網驚喜：是愷樂

裴洛西不朝台灣飛？　他給答案了

更多

最夯影音

更多
麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好
被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝

被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝

若剩1月壽命想遊山玩水　尪回：沒有錢啊！妻崩潰

若剩1月壽命想遊山玩水　尪回：沒有錢啊！妻崩潰

楊祐寧婚禮星光雲集　大咖賓客好比頒獎典禮

楊祐寧婚禮星光雲集　大咖賓客好比頒獎典禮

普渡三公降駕「狂灌高粱」　不聽旁人勸！一晚喝掉5支

普渡三公降駕「狂灌高粱」　不聽旁人勸！一晚喝掉5支

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面