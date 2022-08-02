「連恐嚇都搞錯對象」桃機收恐嚇信　林俊憲譏：還是趕快進去深造

▲民進黨立委林俊憲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

美國眾議院院長裴洛西預計2日晚間抵達台灣，3日會見總統蔡英文後中午即離台。豈料，今早桃園機場卻爆出恐嚇信事件，信中表明，為要阻止裴洛西訪台「將在機場放置3枚爆裂物」，目前航警局刑大已展開調查，但尚未查獲具體事證。對此，民進黨立委林俊憲開嗆，裴洛西預計降落松山機場，「跑去恐嚇桃機做什麼？連恐嚇都搞錯對象，還是趕快進去深造吧！」

裴洛西昨（1）日率團展開亞洲行，預計2日晚間10點多，搭乘專機降落松山機場並入住君悅飯店；更規劃3日上午拜會立院藍綠黨團、與我政府高層會晤，並於當日中午前後搭機離開，火速結束訪台行程。

「張飛打岳飛？降落松山，跑去恐嚇桃機做什麼？」林俊憲在臉書上發文表示，近年各國訪團為了維安和交通方便，一率都是在松山機場降落，包含前幾次的美國國會訪團也是。尤其面對高規格訪賓，他們會直接從機坪搭專車離開，不會進入一般旅客出入之區域，維安方面大家可以放心，「連恐嚇都搞錯對象，還是趕快進去深造吧！」

針對恐嚇信事件，航警局聲明，絕對會嚴查嚴辦，以杜絕民眾僥倖心態，同時更呼籲民眾切勿轉傳相關訊息。截至目前，航警局已責成安全檢查大隊與保安檢查大隊會同桃機公司，加強飛安檢查，確保機場安全；另責成刑警大隊與刑事局偵九大隊（網路犯罪專責隊）組成專案小組，報請桃園地檢指揮偵辦，全力清查網路資訊追緝犯嫌。