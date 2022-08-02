北市議員街頭掛廣告歡迎裴洛西　相信美中有智慧「不會擦槍走火」

記者陳家祥／台北報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日晚間即將抵達台灣拜訪。民進黨台北市議員王閔生2日特別在忠孝東路／基隆路交叉口，市府轉運站對面的LED戶外看板，刊出「歡迎裴洛西議長訪台」的廣告，表達對其造訪台灣的歡迎。王閔生說，希望如果有機會的話，能讓裴洛西議長會看到這面看板，讓她知道台灣人是非常熱忱的歡迎她來。

王閔生說，裴洛西議長有可能訪台，將創下美國有史以來最高層級的政治人物造訪台灣，相信對於台美關係是更上一層樓。既然議長要來了，當然要展現台灣人的熱情，所以特別上刊了這樣的廣告，就是希望我們是誠摯的歡迎她到台灣拜訪。

王閔生表示，選這地點是傳出裴洛西議長有可能會在君悅飯店下榻，這地方離君悅飯店不到一公里，是希望如果有機會的話，她會看到這面看板，讓她知道台灣人是非常熱忱的歡迎她來。

至於中共過度用軍事恫嚇，是否影響到綠營選舉？王閔生說，還是非常希望台海是和平的，也不希望這段時間有什麼擦槍走火的事情，美國或是中國，既然是世界大國，應該都很有智慧處理這件事情。

王閔生強調，裴洛西議長來台，單就台美關係來講，是非常好的現象，台灣跟美國繼續保持高度的交流，這是好事情，中國應該也不會有過度的反應。

▲王閔生在電視牆刊出廣告歡迎裴洛西訪台。（圖／翻攝王閔生提供影片）

