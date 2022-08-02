台語版迎新DM惹議　台大學生會曝「盼與華語享同等重要地位」

▲台大學生會表示，迎新傳單只有英文版與台語，沒有中文版，是希望台語享有與華語同等重要地位。（圖／摘自Dcard）

記者許敏溶／台北報導

台大學生會發給今年新生迎新傳單，僅有英文版與台語版，遭台大新生在「Dcard」台大版PO文，抱怨看不懂、感覺像文盲，學生會幹部回覆「99%的台灣人是文盲」，事件引發熱議，台大學生會今（2日）表示，回應「文盲」為上一屆學生幹部，而放置本土語言，是希望享有與華語同等重要地位，並沒有也不可能達到強迫學生學習本土語言的期待。

台大學生會日前在網路上公告迎新傳單內有中文、台語、英文、客語等版本，但在寄發給新生的宣傳單內，卻只有英文版與台語版，有台大新生將傳單PO在「Dcard」台大版，抱怨看不懂，感覺像文盲，但學生會幹部竟回應「99%的台灣人是文盲」，引發不滿，變成網路大亂鬥，也引發網友熱議，網友回「好一個擬制本土語言、好一個強迫母語」，更批評「在小圈圈自嗨吧，用文化道德綁架新生」。

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▲台大學生會迎新傳單在網路版有中文版，但紙本宣傳單上卻沒有，引發熱議。（圖／摘自台大學生會臉書）

台大學生會指出，留言回覆「99%的台灣人是文盲」是上一屆學生會文化部本土語言小組成員，並非擔任幹部，其個人發言不代表學生會官方立場。

至於選擇在實體文宣中使用本土語言，台大學生會表示，是希望本土語言能夠在正式的書面文字中也享有與華語同等重要的地位，因為受限版面大小，既然兩種語言的地位一樣重要，就沒有必須要先有華語存在才可以放入本土語言版本的問題。

台大學生會指出，放置本土語言版本的目的，並沒有也不可能達到強迫學生學習本土語言的期待。實際上，文宣背面的學生會各部門簡介都是用華語介紹，讓多數同學都能理解，就算不理解「會長的話」的內容也不影響新生對於學生會的基本認識。

