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準司法官「為愛登入」被記2大過　高材生不服對決法務部結果揭曉

▲▼電腦工程師,程式語言 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲吳姓準司法官偷登了愛慕男同學的信箱多達72次，遭法務部記2支大過處分，他不服提出行政訴訟結果出爐。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者蔡怡萍／台北報導

一名吳姓男子錄取司法官，並在職前教育訓練期間愛慕另一名徐姓男學員，他的騷擾行為也被調查小組處以申誡，但吳男卻連續72次偷偷登入徐的電子信箱瀏覽，還偷刪郵件，被發現後遭法務部依違反學員守則記2次大過，吳男不服提起復審遭駁回，進而提出行政訴訟，台北高等行政法院審理後仍判吳男敗訴，可上訴。

根據了解，吳姓男子2018年通過司法官考試正取，隔年8月起參加法務部辦理為期2年司法官職前訓練，期間他對一名徐姓男學員萌生愛意，不斷有騷擾行為，2020年6月經法務部性騷擾申訴處理調查小組審查後，認定吳男性騷擾成立，也對他告知不得再以任何形式接觸徐男。

2021年2月於少年家事法院學習期間，吳男發現前一個使用電腦的徐男沒有登出電子信箱，竟然擅自登入瀏覽，再自行刪減徐的郵件，從2月22日至3月18日間，徐男發現竟遭連續偷登了72次，他不滿向上通報，法務部認為吳男舉止已經觸犯刑責，且違反先前命令，以及司法官學院學員守則，記吳2次大過，吳男不服處分提起復審遭駁回，他再向法院提出行政訴訟。

吳男開始發揮所學，他主張「司法官特考錄取人員之獎懲，應由司法院會同考試院及行政院所設之司法官訓練委員會制定」，認為對他處分的條例並無授權，又說他所參加的訓練計畫未明定獎懲具體要件及法律規定，又強調「學員守則乃一無效之行政規則，自無違反『院規』之可能」。

他也表示，是徐員自己沒將信箱帳號從公務電腦中移除，以致他不小心登入，他認為只是過失，此過錯未達記2次大過的程度，應予撤銷。

法務部則表示，該期學員受訓之初就在學員手冊中詳細記載應遵守規範，自得為學員獎懲之考核依據，學員守則僅屬內部規則，只需機關頒布即生效，況且，吳男行為已觸刑法「妨害電腦使用罪」，已欠缺一般人都應具備的守法能力，遑論要從事專業司法官工作。

台北高等行政法院認為，司法官職務神聖，地位崇高、責任重大，本應高度自律、有比一般公務員更高的倫理規範要求，更應要求未來擔任司法官的學員可以了解「司法官」責任之重大，培訓過程更應嚴格看待，除了專業知識外，品德更是重要，此事可見吳男品德操守不足，且懲處所用規則均正當，吳男起訴欠缺權利保護必要，處分應予維持，於是駁回吳男之訴，仍可上訴。

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