劣油風暴第2次定讞！頂新魏應充45罪　判刑9年2月將再度入監

▲頂新製油前董事長魏應充因進口越南劣油案，所犯45罪被判刑9年2月定讞。（圖／翻攝臉書《來自永靖的老園丁 - 魏應充》）

記者黃哲民／台北報導

頂新集團三董魏應充被控2014年間，指示部屬低價從越南進口動物飼料油，來台精鍊成食用油賣給消費大眾，不法獲利逾1億元，其中26罪已先定讞，判處4年8月徒刑，魏應充入監1年多已假釋出獄，同案另45罪經發回更一審改判9年2月徒刑，其中4年4月徒刑得易科罰金，全案上訴後，今被最高法院駁回，維持更一審判決定讞。

現年65歲的魏應充先前已因味全混油案與這起頂新劣油案2度入獄，今天判決定讞後，魏應充將第3度服刑，刑期將由檢方聲請法院重新裁定，最高法院今已同步通知最高檢察署對魏應充啟動防逃機制。

本案源於2014年間，屏東強冠公司被查出收購餿水油、飼料油製作黑心食用豬油事件，引爆全台食安危機，頂新製油公司當時向越南大幸福公司進口豬油、牛油等原料油，同年衛生福利部收到外交部轉交越南政府工商部公函，指頂新向大幸福買的豬油，是不能供人食用的飼料油。

彰檢查明越南大幸福公司負責人楊振益從2012年1月到2014年7月，前後44次共賣5800多噸原料油給頂新製油，魏應充與時任頂新製油總經理陳茂嘉、前總經理常梅峯等人，明知越南大幸福供應的油品酸價等指數偏高、鉛含量超標，欠缺供人食用的品質，仍以每公斤約30元採購，精鍊成食用油賣給下游廠商及消費大眾，不法獲利逾1億元。

魏應充等6人分別被起訴涉犯詐欺取財、違反《食品安全衛生管理法》等罪嫌，一審彰化地院認為精鍊後通過食品檢驗標準，就可食用，以「結果論」判魏男等人均無罪。此一見解被外界譏諷為「大便精鍊也能吃」。

二審台中高分院認為使用不合格原料就是犯罪，依「源頭論」改判魏15年徒刑，其中6年徒刑得易科罰金，常男等3人各判刑8年半到11年半，僅2名無決策權的員工仍無罪。

上訴後，最高法院指二審認定魏應充是在2014年3月20日召開糧油事業群經營決策會，才得知向越南大幸福收購的原料油不合格，2019年11月將二審在這個時間點之前判魏有罪的45個犯行，發回台中高分院更一審。

而魏應充同案所犯另26罪，被最高院駁回上訴定讞，其中7罪各判刑7月到1年6月，不得易科罰金，經檢方聲請法院定應執行刑，連同先前味全混油案所判2年徒刑，合併應執行4年8月徒刑。另19罪各判刑6月以下，都可易科罰金。

魏應充前年（2020年）1月入監，因他在味全混油案已服刑約500天，所以這次僅服刑1年又12天，就超過總刑期一半，加上獄中表現良好，去年（2021年）1月假釋出獄，目前仍在假釋期間。

魏應充在45罪更一審期間，仍堅稱已提出17項證據可證明清白，並指越南政府當年的公函是一場烏龍等語，不過台中高分院更一審前年11月間，將這45罪均判有罪，刑期合計9年2月，其中4年10月須坐牢、另4年4月得易科罰金，上訴最高院纏訟1年半，今全數駁回上訴定讞。