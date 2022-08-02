妹子獻初夜主動打HPV疫苗！男友嫌6000太貴「那都騙人的」…網氣炸

▲女性除了接受抹片檢查之外，也可接種HPV疫苗來預防子宮頸癌。（圖／記者蔡佩旻攝）

網搜小組／閔文昱報導

不分性別，在一生中男性與女性都有高達8成的機會可能感染HPV（人類乳突病毒）。為此，一名女網友在得知男友有跟2任前任無套性行為過，且其中一任還劈腿多人後，特別去做了抹片篩檢及施打HPV疫苗9價，花費了6000元，不料男友卻批評「那個根本就是騙錢的」，讓她頓時對男友感到相當失望。

一名女網友在Dcard發文表示，她將第一次獻給了交往1年多左右的男友，但因男友和前2任女友都曾無套性行為過，且其中一任還同時劈腿2、3人，讓她相當害怕會得到菜花、愛滋等疾病，於是近日就去做了抹片篩檢，以及施打一次6000元的HPV疫苗9價。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原PO忍痛接種HPV疫苗9價，卻被男友嫌「不值得」。（示意圖／免費圖庫pxhere）

原PO透露，她事後向男友告知自己打了疫苗，不料對方卻認為那隻針不值得6000元，並稱「妳看全台灣那麼多人哪有那麼多人得到，妳看父母那代也沒甚麼人得到過阿，那個根本就是騙錢的。」為此，她也激動回應，「你怎麼會這樣說話，為什麼你不是先為我著想，而是譴責我的行為，你有沒有想過為什麼我連打新冠疫苗都會哭還是逼自己忍著痛打這隻爆幹痛的針。」

原PO接著向男友宣揚一連串打疫苗的好處跟優點，還有她為什麼要打，這才讓男友道歉認錯，並表示自己真的懂了，不過這次事件也讓她第一次對男友感到很失望，甚至到了想分手的地步，但下意識又覺得是不是自己對男友太嚴苛、太小題大作了。

▲原PO對於男友的反應相當失望。（圖／翻攝自Dcard）

文章一出，馬上吸引不少網友關注，紛紛留言「妳又沒有要求他AA，關他什麼事」、「9價的價錢本來就那樣啊，而且又不是花他錢了他該什麼？」、「我是覺得沒有常識沒關係，但不要講出來讓人家知道」。不過也有網友認為，「也不用失望到想分手吧，每個人想法本來就不一樣，可能他以前根本沒研究過HPV疫苗，6000元打3劑要1萬8也確實不便宜，而且他之後也向你道歉了。」

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水