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孕婦不建議施打！陸專家曝2點關鍵：新冠疫苗與HPV疫苗要分開接種

▲▼新冠疫苗,美國。（圖／路透）

▲新冠疫苗。（圖／路透）

記者邱茀濱／綜合報導

中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶今（21）日指出，由於孕婦方面的研究數據少，因此一般通用原則不建議接種。另外，針對新冠疫苗能否與其他疫苗同時施打的問題，他以2點理由表明，要與HPV疫苗分開進行。

綜合陸媒報導，中國國務院聯防聯控機制21日召開新聞發布會，不少專家在會上介紹冬春季防疫及重點人群疫苗接種的情況。

針對新冠疫苗能否與其他疫苗同時接種的問題，王華慶以2點理由解釋，第一是同時接種會不會影響到這些疫苗的免疫效果；第二是同時施打後會不會引起不良反應發生，所以建議在沒有國家規定的指南和方案要求之前，新冠疫苗和HPV疫苗要分開進行接種。

▲▼中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶。（圖／翻攝央視新聞）

▲王華慶。（圖／翻攝央視新聞）

至於施打新冠疫苗之後有哪些不良反應？王華慶則表示，反應包括局部與全身，前者是注射後的疼痛、腫、癢等；而目前監測到的全身反應主要有發燒、疼痛及乏力等等。他提醒，若接種後出現超過38.5度的高燒，或者局部紅腫特別厲害者，需要立即就醫。

另外，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友也指出，戴好口罩、保持社交距離、勤洗手等個人防護措施，仍然是目前個人防止感染最簡單、最容易接受、最有效的防護措施。

吳尊友強調，對於個人來說，接種疫苗要產生保護抗體需要一定的時間，但對於群體，只有達到一定的比例產生抗體後才能產生保護效果，所以不能把寶全都壓在疫苗上。

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