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新北「痛痛女學生」打HPV疫苗6天全身腫痛　淚告衛福部逆轉！

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HPV不良反應記者會。（圖／記者趙于婷攝）

▲ 「痛痛女孩」家屬出面，盼正視HPV疫苗不良反應。（資料照／記者趙于婷攝）

記者許力方／台北報導

新北女學生Bella於2016年9月在某國中接種HPV疫苗第二劑，施打6天後陸續出現關節疼痛等症狀，疑似誘發「痛痛病」，向衛福部申請救濟被駁提起訴訟，一審勝訴判賠，當時爸爸與其他家屬出面，呼籲衛福部不要上訴，但經上訴，最高行政法院於17日判決原審廢棄，發回更審。

衛福部推動公費HPV疫苗接種，因對沒有性行為或未受到感染的人最有效，補助對象為國中一年級女生，未料卻出現不良反應案例。Bella於2016年9月30日在新北市某國中接種HPV疫苗第二劑（製造廠GSK，保蓓疫苗Cer-varix，批號AHPVA292AC）後，10月6日起陸續出現雙膝後膝膕痛、雙肩痛、雙手肘內側彎曲痛、定踝痛等症狀，疑似接踵疫苗誘發幼年型關節炎，12月13日向衛福部申請救濟。

▲▼痛痛女孩父親立法委員、婦女團體陪同下出席記者會，呼籲衛福部不要再上訴。（圖／記者洪巧藍攝）

▲痛痛女孩爸親筆紀錄女兒病況，呼籲衛福部不要再上訴。（資料照／記者洪巧藍攝）

經預防接種受害救濟審議組審定，認為女學生的病情與疫苗無關，決議不予救濟，但給予醫療補助3萬元，她不服原處分提起訴願遭駁回，於2017年11月29日提起行政訴訟，請求撤銷原處分及訴願決定，並核准89萬多元的處分。台北高等行政法院認為，受害救濟為社會補償，因果關係應從寬認定，且因果關係事實不明時，應由衛福部舉證證明無關聯，但舉證仍有不足之處，2018年判決女學生勝訴，應核准賠償。為台灣第一件求償的痛痛病個案。

最高行政法院17日判決指出，舊審議辦法雖將審議小組鑑定預防接種與受害情形關聯性分類為「相關、無法排除及無因果關係（或無關）」3類，但對於如何判斷是否相關、無法排除或無關，並未為進一步規定；新審議辦法分類為「相關、無法確定及無關」3類，原審以新審議辦法「無法確定」在構成要件上，增加舊審議辦法「無法排除」所無的要件，且較「無法排除」的認定方式更為限縮，因此認定，原審應適用原處分作成時即舊審議辦法規定，不利於衛福部的判決，適用法規有錯誤，判決一審判決廢棄，發回台北高等行政法院更審。

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▲▼痛痛女孩父親立法委員、婦女團體陪同下出席記者會，呼籲衛福部不要再上訴。（圖／記者洪巧藍攝）

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關鍵字：

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