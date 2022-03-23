3千萬Brabus賓士越野車掛「8888」大牌　6000元標到...果然有貓膩

▲賓士BRABUS頂級越野車。（示意圖／翻攝自BRABUS台灣總代理官網）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄區監理所一名李姓技士，利用在車輛管理科的職務之便，故意讓競標價至少10萬元的「8888」鐵支車牌，在棄標之後，以「漆面瑕疵、酌量補漆」的理由，讓一面「8888」車牌回到上網競標，再提前通知李姓代辦業者8秒鐘就用6000元「秒殺」標得，並掛在一輛要價超過3000萬元的賓士越野車上，李被檢舉後，高雄地檢署今依貪污治罪條例將李起訴。

檢方指出，李姓男子是在高雄區監理所擔任車輛管理科技士，他熟知車牌選號招標作業，車牌屬於第一級號碼，如經標售無人競標或3個月未領牌（棄標）的牌照，開放以底價6000元網路選號，2018年5月間，一面「○○○-8888」的牌照先被某租賃公司標走，但後來棄標。

2018年9月3日上午，李姓技士登入車輛管理系統，將「○○○-8888」車牌自待發轉庫存，並登載「漆面瑕疵、酌量補漆」的理由，讓該車牌設定入庫，隨後又在同年10月29日通知李姓代辦業者隔天可以領牌，等到10月30日下午3時10分48秒，李姓技士再把瑕疵原因取消，讓「○○○-8888」重新上架，李姓業者火速在8秒後，用6000元標得「○○○-8888」車牌，業者也獲得2500元的佣金。

事後，「○○○-8888」車牌被掛在一輛Brabus G-class越野車上，該車是賓士的頂級改裝車，要價粗估超過3000萬元，全世界僅有31輛，台灣引進4台，相當稀有罕見。

事後廉政署接獲檢舉，將全案調查移送，李男在偵訊時否認犯行，但監理站的電腦記錄和證人的指證歷歷，檢方在訊後依貪污治罪條例、使公務員登載不實等罪，將李姓技士提起公訴。