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大陸 大陸焦點 特派現場

陸開設「學習困難」門診　預約一號難求：好奇怎醫治？

▲▼ 大陸復旦醫院開設「學習困難」門診 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

▲ 大陸復旦醫院開設「學習困難」門診 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

記者任以芳／綜合報導

大陸學習競爭壓力大大，大陸復旦大學附屬兒科醫院七月底開設「學習困難」門診，才剛上線門診全部約滿。相關話題處上大陸各大社交平台，超過5000萬閱讀次數，很多網友表示「相見恨晚」，很好奇效果如何，到底該如何醫治。

據《澎湃新聞》報導指出，復旦大學附屬兒科醫院互聯網醫院，「學習困難」門診屬於心理科，該門診只有每周四下午1點半開放，限號20人，費用為25元人民幣（換算120台幣），非常難預約，預約「一號難求」。

不少網友們對「學習困難」可以醫治表達種種感同身受心得，紛紛留言「效果好嗎？」「快來幫我看看」「要是我小時候也有就好了」。但其背後的醫學原因值得更加嚴肅的思考。

復旦兒科醫院心理科負責醫生直言，學習困難是一個在很多因素的作用下，造成孩子學習狀態不好、成績不良的結果。
簡單來說，孩子學習困難，除了家庭教育的原因外，還可能由各種神經發育問題、情緒和精神心理障礙、文化和環境不利因素等所造成。

復旦兒科醫院心理科稱，國內外研究報告顯示，學習困難的發生率為20％左右，男生比女生的數量更多一些。

▲▼ 大陸復旦醫院開設「學習困難」門診 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

▲ 「學習困難」門診一號難求。（圖／翻攝 澎湃新聞）

兒科醫院醫生表示第一種神經發育問題造成的「學習困難」，實際上有一系列的生理原因。這些生理問題在診斷上可能包含「學習障礙」（包括閱讀障礙，書寫障礙、數學障礙等）、「注意缺陷多動障礙、精神發育遲緩、孤獨譜系障礙（自閉症）」等，這些都是和神經系統發育有關的問題。

其中，患有「注意缺陷多動障礙」的孩子是我們門診最常見的情況，這些孩子因為神經發育不完善，難以集中自己的注意力，造成在學習的時候容易分心、發呆、畏難，影響了學習成績。

另一種常見的情況是「學習障礙」（包括閱讀障礙，書寫障礙、數學障礙等），這些孩子雖然智力正常，但在某項特定的學習能力方面發育落後，影響到相應的學科成績。

醫生表示，這兩類孩子經過正規的治療，包括藥物治療、行為治療、專業的康復訓練等，情況可以大大改善。還有一些更廣泛的神經發育問題，比如「精神發育遲緩、孤獨譜系障礙」等，如果能參加專業的康復訓練，再配合教學上的輔助，同樣也可以獲得明顯進步。

▲▼讀書,學習,看書,上課。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲部分「學習困難」症狀可以透過藥物、行為等方式訓練改善。（圖／取自免費圖庫pexels）

「來到學習困難門診就診的孩子之中，還有大約三分之一存在一些情緒和精神心理障礙，比如『學校適應障礙』、『焦慮抑郁』等。」醫生表示。

「當然，我們還會遇到許多學習困難的孩子，實際上孩子自身沒有太大的困難，而是在家長不恰當的教育方式，或不合適的學習環境影響下，沒有達到理想的學習狀態。」醫生說。

很多孩子受到情緒問題和學習退步的雙重打擊後，甚至會沈迷網絡，對學習喪失興趣，和大人對抗，被家長、老師誤解為「青春期叛逆」。

面對有情緒問題的孩子，醫生通常會進行綜合治療，動員孩子的家庭、學校給予孩子心理上的支持，再配合專業的藥物治療和心理治療，讓孩子的學習和心理重回正軌。

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