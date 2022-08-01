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屏東新闢「606潮州-水門」公車路線　8／1起上線營運

▲「606潮州-水門」公車路線，8月1日起營運 。（圖／記者陳崑福翻攝，資料照）

▲「606潮州-水門」公車路線，8月1日起營運 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為完善屏東縣公共運輸路網，及帶動縣道187線沿線觀光景點，屏東縣政府自今(1)日起新闢606公車路線，串聯潮州日式建築園區、可茵山可可莊園、隘寮社區等深具在地文化特色景點，銜接縣內潮州、水門兩大轉運站，每日提供8班次接駁服務，歡迎民眾多加搭乘利用！

▲「606潮州-水門」公車路線，8月1日起營運 。（圖／記者陳崑福翻攝，資料照）

繼3~5月份彩帽鳳梨田雙層巴士活動成功推廣後，目前沿山公路-縣道185線沿線景點每到假日總湧入許多觀光遊客，已然發展為屏東縣境內熱門觀光廊道。

鄰近縣道187線沿線所擁有的景點，有濃厚日本風情的潮州日式建築園區、典藏濃醇巧克力的可茵山可可莊園、飄香萬里的萬巒豬腳街、客家純樸文化的五溝社區、全台最古老的萬金教堂、產銷一體化的屏東咖啡園區、薄鹽醬油全台聞名的屏科大、美味黃荊風味餐的隘寮社區等，每個點好拍、好玩、又好吃！

縣府交通旅遊處表示，為建構縣內公共運輸路網，提出「分區轉運中心」及「層級公車路網」策略，其中已興建營運屏東、潮州、水門轉運站，東港轉運站正施工中；另盤點後發現東港-潮州-水門轉運站間缺乏公車連結，故規劃新闢519及606兩條路線服務。519路線已於2021年9月13日通車營運，這次606路線通車後，民眾透過轉乘可從東港快速抵達水門，搭乘公車來趟山海一日遊。

該路線配置車輛均具有無障礙設備，車上共2席輪椅座位，每日首班上午6時30分自潮州轉運站發車，末班則於下午4時20分自水門轉運站發車，每日行駛8班次，單趟行駛時間約60分鐘，並依搭乘區間里程計價，歡迎旅客多加搭乘利用，詳細資訊請至屏東縣政府交通旅遊處官網查詢：https://www.pthg.gov.tw/traffic/News.aspx?n=BD63434DFB6005A6&sms=BDFC71C04D5D61E1

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