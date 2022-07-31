學員背8公斤裝備獨自回岸邊　體力不支溺斃！潛水教練判6月

▲潛水教練放學員獨自游回岸邊，最終卻因體力不支溺死。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃資真／屏東報導

小琉球一名鍾姓潛水教練帶領4名學員進行潛水，其中1人表明其頭痛想要返回岸邊，潛水教練卻同意讓他背負約8公斤重的潛水裝備獨自游回岸邊，之後再被釣客發現時他已不幸死亡。屏東地院依過失致死罪，判潛水教練6月有期徒刑，得易科罰金。

判決指出，鍾姓教練於2020年8月29日下午2時19分許，帶領4人至距離岸邊200至250公尺處體驗潛水活動，並下潛至12米處，9分鐘後，其中一名劉姓學員表示身體不適，先上潛至水面稍作休息，再下潛至3米處。

然而劉男表示自己仍有點頭痛，向教練表示想要先自行游回岸邊休息，鍾男身為專業教練應不得放學員脫隊獨自活動，沒想到卻同意劉男獨自背負約8公斤重的潛水裝備返回原處，自己再度帶著其他3人繼續活動。

未料劉男在返程時因體力不支，被海浪沖到岸邊的消波塊上，正好被附近的釣客發現，立刻找附近民眾協助救援劉男上岸，緊急送醫後，劉男仍因頭部外傷顱內出血及生前溺水窒息死亡，鍾男到場後也表示自己是負責活動的教練，主動接受偵查。

法官認為，根據「大鵬灣國家風景區潛水活動注意事項」，有明確規範「無論在水面或水中，不要留潛水學員沒人照顧」等，應遵守上開規定，妥善照料每一位遊客之身體及安全狀況，認定鍾男有過失責任，依過失致死罪處有期徒刑6月，得易科罰金。