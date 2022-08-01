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1圖看易口渴NG點心！　專家籲「常嘴饞」要觀察身體訊息

▲▼零食,洋芋片。（圖／取自Pixabay）

▲農委會表示，一包熱量500大卡洋芋片，約2碗飯熱量，鈉含量近300毫克，容易口渴。（圖／取自Pixabay）

記者許展溢／台北報導

在每餐中間的時間，不少人習慣吃些小點心墊墊胃，只是點心的選擇可是一大學問，農委會指出，若只是因為嘴饞想吃，就要注意身體發出什麼訊息？常見的NG點心如洋芋片，以一包熱量有500大卡為例，等於約2碗飯熱量，鈉含量將近300毫克，讓人容易口渴，而健康點心必備蛋白質、膳食纖維，這樣才能維持血糖穩定。

農委會指出，如果習慣性想吃點心，可以先觀察一下自己，是生理的「餓」還是心理上的「嘴饞」，如果是因為肚子餓，可以注意是不是正餐吃得不均衡，讓餐後血糖變化大，這時可以調整正餐營養素比例，減少精緻澱粉、增加蔬菜和蛋白質，有助穩定血糖。相反，若因爲嘴饞，也要觀察身體發出什麼訊息，了解吃點心的動機，才可以解決生理和心理需求。

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農委會指出，常見點心問題包括在便利商店、超市或賣場，最常見的點心大多是餅乾、麵包、蛋糕、薯條、洋芋片、冰淇淋，或是飲料等高糖、高脂，但營養價值低的食物，長時間攝取容易肥胖、三高、正餐吃不下，甚至營養不均影響生長發育、或注意力不集中等狀況。

▲▼1圖看易口渴的NG點心！　專家籲常嘴饞要注意身體訊息。（圖／農委會提供）

▲1圖看易口渴的NG和健康點心。（圖／農委會提供）
農委會表示，NG點心成分，有大家所熟知的洋芋片，成分是馬鈴薯、油、調味料和添加物，製作方法是將馬鈴薯切片、油炸後撒上調味料，一包熱量就有500大卡（約2碗飯的熱量），脂肪含量超過30公克，佔總熱量的60％左右；同時鈉含量將近300毫克，讓人容易口渴，這時選擇喝飲料解渴，又會攝取更多熱量和糖分。

另外，農委會提到，大部分的烘焙甜點，如餅乾、蛋糕、麵包等，成分多是麵粉、油、糖、蛋和牛奶等，長時間攝取這些以精緻糖、精緻麵粉和飽和脂肪所製作的食品，容易讓血糖波動大，影響情緒、專注力，尤其飽和脂肪攝取過多，是會影響血膽固醇含量，長時間對心血管有害，而飲料中過量的精緻糖，也容易有肥胖和慢性病等問題。

至於要怎麼選健康點心？農委會強調，好的點心不僅能身體的需求，並且穩定身體機能，友善栽種、天然原型的農產品食物是第一選擇，含有蛋白質、膳食纖維的食物，還可以維持血糖穩定。

▲▼高雄區農業改良場發表毛豆植物飲。（圖／記者許展溢攝）

▲農委會指出，毛豆有優質蛋白質，有助生長發育。（圖／記者許展溢攝）

農委會舉例，如「當令新鮮水果」富含豐富植化素、多酚類、抗氧化物和膳食纖維，餐間攝取一個拳頭大小的水果，可以調節血糖、維持腸道健康，和有優質蛋白質的「毛豆」，每50克（半碗）即含有7克（約1顆蛋）蛋白質，對於發育中的孩子來說，能幫助生長發育，又不會攝取過多熱量。

農委會也推薦「堅果種子類」，因含有優質蛋白質、脂質和纖維，能增加飽足感，還能補充能量，一天吃一小把無調味的輕烘焙或催芽堅果，如腰果、杏仁或核桃，或泡數小時，用果汁機打成堅果奶。最後是「豆花」，豆花一小碗300克約有6~7克（1顆蛋左右）的蛋白質，熱量約180卡熱量，食用時建議將糖水改成豆漿，配料選擇鷹嘴豆、紅豆或綠豆，因為豆類的蛋白質較高，可以幫助生長發育、增加飽足感、延緩血糖上升。

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