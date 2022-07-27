到花蓮幫Kolas輔選？　陳吉仲曝對她非常敬佩：理念一樣

▲陳吉仲說，對Kolas非常敬佩，且理念也一樣。（圖／讀者提供）



記者許展溢／台北報導

農委會主委陳吉仲今（27日）2個公開行程全在花蓮，有媒體關注是否要幫民進黨提名的花蓮縣長參選人Kolas Yotak（谷辣斯‧尤達卡）輔選？他則表示，兩人以前是同事，對她非常敬佩，今天是一個公務行程。

陳吉仲今上午先是到玉里參加「水來了!花蓮縣玉里鎮長良有機集團栽培區擴大灌溉服務」活動，下午出席「花蓮區農業改良場83周年場慶暨吉野1號新書發表會活動」，有媒體關注，今天到花蓮是否有要幫Kolas輔選意味？陳吉仲說，其實今天的行程是公務行程。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳吉仲表示，會邀請Kolas到場，是因為之前在行政院兩人是同事，當時她是行政院發言人，自己在農委會，對Kolas非常敬佩，尤其她新書「愛是一條線」講了一句話非常感動，就是土地的認同，甚至許多人對原住民有錯誤認知，Kolas都勇敢站出來爭取，他們兩人同樣對這塊土地有深深認同，不只理念一樣，更需要一起行動，花蓮是Kolas的故鄉，絕對會對花蓮的農業盡最大努力。

Kolas說，農業是花蓮的驕傲，也是花蓮歷史的一部分，就好像今天看到花蓮農改場的書，更是花蓮農業發展的心臟，所以今天其實是回家關心土地上的一草一木，跟老同事一起希望花蓮更好。

