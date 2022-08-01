傳裴洛西最快明晚抵台　前駐美代表處組長：會以低調方式進行

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／路透）



記者杜冠霖／台北報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）1日展開亞洲行，裴洛西是否來台也成為國際關注焦點，有最新消息傳出，裴洛西將在2日抵台，且還會過夜，會晤我國高層。對此，前駐美代表處政治組組長趙怡翔表示，自己從華府朋友聽到的消息，裴洛西最快周二、三訪台，可能以較低調方式進行，但仍展現對台支持。

對於裴洛西最快可能明晚訪台，總統府表示，此由外交部回應，而外交部表示，目前沒有進一步消息與媒體分享，也沒有其他評論。

對此，趙怡翔表示，最近有許多朋友問我有關裴洛西訪台的可能，也分享一下自己從華府朋友聽到的消息：

1.裴洛西確實有規劃赴台訪問，最快就是週二、三抵達，但降落前隨時可能有變化，宣布以裴洛西為主。

2.裴洛西赴台可能選擇以比較低調方式進行，但仍然展現對台支持。

3.台美雙方都瞭解此行的重要性，國會議長來台已有前例，要避免讓中國的言語威脅導致台美關係退步。

趙怡翔指出，關鍵是最後一句：我們不能讓中國的威脅導致台美關係退步，我們要珍惜台灣的外交成果，致力保護我們的國際空間。

裴洛西亞洲行正式展開，7月31日晚間降落關島，稍作停留後飛往新加坡。她在關島與當地議員短暫會晤，一行人獲贈花環等禮物，受到熱烈歡迎。

而裴洛西關島行當晚便啟程前往下一站，根據航班追蹤網站最新消息，疑似裴洛西搭乘的「波音C-40C運輸機」已於1日清晨4點21分飛抵亞洲行第一站新加坡，預計會晤總理李顯龍，接著拜訪馬來西亞、南韓以及日本。儘管行程表上不見台灣，是否突襲訪問引發高度關注。