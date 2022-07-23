「馬桶壞了」怪男掏鳥要6歲女童教尿尿　辯有亞斯柏格…下場慘

▲陳男瞎扯「馬桶壞掉、不會上廁所」，拐騙6歲女童進廁所教他，隨即脫褲掏鳥，法院判他加重強制猥褻罪3年2個月徒刑。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者蔡怡萍／台中報導

台中陳姓男子尾隨1名國小一年級女童進入學校廁所，對她說「廁所馬桶壞掉怎麼辦」，說自己「不會上廁所」要女童教他，將對方騙進廁間後脫褲露出下體，故意展現給女童看，幸好老師出來尋找女童才逃過狼爪。法院一審依加重強制猥褻罪處3年2個月徒刑，上訴後台中高分院維持原判，仍可上訴。

這起事件發生在2020年10月16日下午5點半，住在台中的陳姓男子進入一所國小，看見1名就讀一年級、不到7歲的的女童進入廁所，認為有機可趁而尾隨入內，問她「廁所馬桶壞掉要如何處理」，還說自己「不會上廁所」，誘騙天真的女童一起進到廁間。

陳男隨後就面對女童脫下褲子，以手碰觸生殖器玩給她看，幸好安親班老師察覺女童去了太久、出來找人並大喊女童名字，陳男嚇得開門逃離現場，老師也機警報案，調閱監視器後揭露噁行。

陳男被告後，在精神鑑定時說自己當時突然想上廁所，所以跑到國小裡，剛好碰到女童，腦中起了邪念與A片性交畫面，便想脫褲子給她看，以為後續會跟A片一樣。

但陳男在偵查時又改口，那天只是無聊去附近逛逛，把女童騙進廁所後怕有人來因而鎖門，自己又患有亞斯柏格症，壓力太大想宣洩情緒，後來聽到外面有人呼喊女童，就嚇到開門讓她離開，後來自己搭公車回家。

法官參酌陳男說詞，可見他並無因亞斯柏格症而失去判斷對錯與違法能力，還會為自己的行為擔憂，且根據醫生說法，亞斯柏格對陳男的影響，主要在社交情境的判斷缺乏同理心，無法用合宜方式處理性衝動，而女童媽媽也表示女兒遭受很大的陰影，不希望有下一個被害者，因此依加重強制猥褻罪處3年2個月，不得緩刑。

陳男的律師上訴指出，他本身因「亞斯伯格症」，所以嚴重影響了他控制性衝動的能力；並強調，陳男確實有因疾病影響身心，如果將他長期關著的話，無法接受治療恐怕只會惡化，請求減刑，但台中高分院認為，一審判決有理由，駁回上訴。