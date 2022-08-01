國3客運翻覆橫躺路中！「車檢結果、司機駕駛時間」初步調查出爐

▲國三南向57.6K處客運翻覆。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者李宜秦／台北報導

今日中午12時2分國道3號南向57.6公里發生亞聯汽車客運股份有限公司059-FS營業大客車翻覆事故，交通部公路總局表示，該輛客運上次車檢正常，針對本次事故初步瞭解，蔡姓駕駛人本日至事故發生時駕駛時間共計2小時48分，前1日(7月31日)駕駛時間為7小時58分。

公總表示，針對亞聯客運翻覆事故，已與臺北區監理所、新竹區監理所立即成立「0801亞聯客運車事故緊急應變小組」應變處理，該車共計有20人(含駕駛)，其中15名乘客受輕傷，受傷人員已分送國軍桃園總醫院7人、聯新醫院5人、中壢天晟醫院3人，亞聯汽車客運股份有限公司及新竹區監理所均已派員分赴各醫院探視傷患。

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公總表示，本次事故為亞聯汽車客運股份有限公司「【1728】臺北市→國道3號、1號→新竹市」國道客運路線059-FS號營業大客車，駕駛人為蔡○宏，2009年8月出廠，上次檢驗正常，下次定檢日為111年8月18日，車駕籍均正常。

針對本次事故初步瞭解，蔡姓駕駛人本日至事故發生時駕駛時間共計2小時48分，前1日(7月31日)駕駛時間為7小時58分；公路總局已要求亞聯汽車客運股份有限公司妥善處理相關傷者後續理賠事宜。另臺北區監理所也於今日(8月1日)前往該公司進行全面安全查核。

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