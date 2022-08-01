北部再爆BA.5！30多歲男女「沒出國」發燒確診　家人同事都中鏢

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（1）日公布一周BA.5定序結果，本土再增2例感染源不明個案，為北部30多歲男女，分別接種3劑與2劑疫苗，同住家人與職場接觸者各有1人確診，目前仍在等待定序結果，研判社區感染可能性高。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，北部30多歲男已接種3劑疫苗，無半年內出國紀錄，7/24開始有發燒，自行就醫PCR陽性、Ct值21，後續定序為BA.5。個案匡列2位同住家人，其中1人陰性、1人7陽性，Ct值32。

羅一鈞提到，個案陽性家人7/28發病，目前仍待定序結果，不過其7/25曾開車載送個案就醫，可能是被其傳染，初步研判為社區感染。

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北部30多歲女接種2劑疫苗，半年內無出國史，7/23出現發燒等症狀，當時快篩陰性，因症狀持續、7/24進行PCR陽性、Ct值19，後續定序為BA.5，同祝家人6人檢驗均陰性，職場匡列3人兩陰一陽，陽性個案Ct值小於30，目前定序中。不過，羅一鈞也表示，該陽姓同事7/24有確診過，發病日接近，是否有關還有待定序結果。

根據指揮中心統計，本土BA.5個案13例，有4起為社區感染，3起在北部、1起在南部。高雄造船廠最後2名員工定序也出爐，1人病毒量高無法定序、1人驗出BA.2，均與BA.5無關。