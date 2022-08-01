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快訊／食藥署核准BNT幼兒疫苗！　6個月至4歲打三劑

▲▼mRNA疫苗,輝瑞,BNT。（圖／路透）

記者嚴云岑／台北報導

BA.5國際疫情升溫，指揮中心將幼兒疫苗接種率作為開國門指標。衛福部食藥署於7月29日召開專家會議，專案核准Pfizer-BioNTech幼兒疫苗用於6個月至4歲幼兒，需施打3劑。不過，由於BNT未先將幼兒劑型標準品送來台灣，疫苗抵台後仍須進行14天標準封緘檢驗程序，才有望開放幼童施打。

指揮中心7月數度表示BNT幼兒劑型已在「最後簽約階段」，月底正值莫德納幼兒劑型開打，醫療應變組副組長羅一鈞表示，雖然BNT副作用較低，但取得完整保護力時間較長，加上不少專家都預估8、9月BA.5會達高峰，「疫情不會等人」，建議家長不要再等，及早幫孩童取得保護力。

食藥署表示，經審查Pfizer-BioNTech疫苗在6個月至4歲兒童所進行的一項第一/二/三期臨床試驗結果，試驗結果顯示6個月至4歲兒童試驗組所誘發的中和抗體免疫原性結果，不劣於青少年及成人試驗組的免疫原性結果；安全性方面，與其他年齡組別相比，沒有新增的安全性疑慮。

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經整體評估其有效性及安全性，考量國內緊急公共衛生需求，與會專家建議專案核准Pfizer-BioNTech幼兒疫苗適用於6個月至4歲兒童的基礎接種，用法用量為施打3劑，每劑0.2毫升(含3微克的mRNA)，前2劑施打間隔至少21天，第2劑後間隔至少8週再施打第3劑。

食藥署表示，在臨床試驗中，6個月至未滿2歲兒童接種任一劑疫苗最常見的不良反應包括躁動、食慾下降、注射部位壓痛、注射部位發紅、發燒和注射部位腫脹等，而2至4歲兒童最常見的不良反應包括注射部位疼痛、疲勞、注射部位發紅、發燒和頭痛等，臨床試驗中沒有發現有心肌炎、心包膜炎或死亡案例。

食藥署科長黃玫甄表示，BNT是在7月陸續將EUA書面資料送至食藥署，上週五召開專家會議後，專家建議核准用於幼兒劑型。不過，目前尚無疫苗抵台，BNT也僅提供書面資料，屆時可能還是得按標準流程檢驗封緘，才能提供給幼童施打。

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