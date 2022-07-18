專家估BA.5「恐在1個月後大流行」　年底前有望邊境全開！

▲專家認為，年底前應該有望邊境全面解封，恢復正常生活。（圖／記者劉亮亨攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣這波本土疫情持續趨緩，但國內已經出現BA.5社區個案，讓不少民眾相當擔憂。對此，專家表示，若國內BA.5大流行，最快也應該會在一個月後，因為目前本土BA.2還沒完全消停，不過BA.5造成重症和死亡機率不大，也不需太過恐慌。而在邊境方面，專家則認為現況還算樂觀，年底前應該有望邊境全面解封，恢復正常生活。

針對BA.5疫情，中國醫藥大學附設醫院感染管控中心副院長黃高彬表示，根據日本跟韓國經驗，日本上一波疫情是5月，然後7月中BA.5大流行，中間隔了兩個多月，而台灣BA.2還沒完全降溫，BA.5如果會大流行，應該也會在1~2個月後，然後在8月底到9月初會消停。

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而在邊境方面，黃高彬也直言，如果BA.5在8~9月後沒有大流行，應該是可以全面開放，最快10月開放也ok，到時候0+7其實就可以一併實施，依照目前情況，應該算樂觀，年底前應該有望恢復正常生活。

至於第四劑疫苗是否需要全民施打，黃高彬表示，韓國目前是擴大施打，但其實是不需要的，現在全世界沒有一個國家還在打疫苗，就連疫情比較嚴重的歐美都沒有在打，因為打現在的疫苗是沒有效的，對BA.4和BA.5沒有防護效果，台灣現在打第四劑是年長者，主要是預防變成重症或死亡，但不是保證不會感染。

黃高彬強調，其實現在不需要急於開放第四劑，接下來還有次世代疫苗，莫德納是原始病毒株加上BA.2，BNT的次世代是原始病毒株是加上BA.5，BNT防護效果會比較好，但BNT也是10月中之後才會出來。

施打與否則要看到時候的疫情狀況，黃高彬說，如果到時疫情沒有想像中那麼嚴重，也不需太過擔心，現在日本跟韓國都在流行BA.5，日本一天大概9萬多～11萬例，以11萬例來看，日本的人口是台灣的10倍，所以台灣BA.5就算流行起來也是單日1萬出頭，不需太過恐慌。