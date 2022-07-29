鬼月來了！「4生肖、4星座」財運強　巨蟹一路旺到鬼門關

▲鬼門開了！命理專家點名「4星座、4生肖」財運旺。（圖／記者李毓康攝）

記者邱晟軒／綜合報導

鬼門開了！命理專家小孟老師今（29日）在臉書分享，生肖屬馬、牛、龍、雞財運旺到爆，鬼月大發正財，趕快來看看自己上榜沒？

鬼門開財運旺4生肖：

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屬馬

在鬼月工作靈感特別的強烈，適合在工作上多發揮你的靈感並分享給同事們他們會覺的你的想法很好，而且也可以幫助到他們，另外你可以多把一些想到的點子紀碌下來，也許在未來工作會用到你現在所想到的事物，想要議論薪資的人趁著鬼月趕快尋找上司主管來議論說不定能議論到很好的價格，正財運勢旺到爆，鬼月大發正財。

屬牛

生肖屬牛的人，鬼月財運驚人，會有很多投資機會，若有人告訴你要投資哪些股票基金要仔細聆聽，因為他們說的都是會賺錢的，鬼月投資運大發。

屬龍

屬龍的人，嚴格來說你是一個省錢達人，深諳貨比三家不吃虧的道理。鬼月你能把金錢的效益發揮最大化，平時也會多加利用餐券，或搭配信用卡在消費同時賺取回饋，另外同事請客朋友突然買單與送禮機會大增，讓你在鬼月倍感溫馨，鬼月財運有意外驚喜。

屬雞

鬼月屬雞的朋友偏財運非常旺盛，若可以購買一些刮刮樂或到量販店參加抽獎活動都能讓你抽到不錯的獎項，若你想購買期待已久的商品，也能買到便宜的價格讓你開心到跳起來，鬼月能有大發橫財機率。

鬼門開財運旺4星座：

天秤座：正財提升，績效滿分

鬼門一開，天秤座績效變好，財運不斷好轉，有業績蒸蒸日上的機會。工作運大開，若你想要轉職，運勢也會不賴，想要轉職的朋友可以儘快尋找，說不定會找到不錯的工作機會。

巨蟹座：發揮魅力，動感迷人

金星入巨蟹座，顯示你在鬼月特別迷人，鬼門一開，金星能量加速拉抬你的財運，讓你外在特別吸引人。鬼月桃花運十足，能讓你發揮魅力去得到財富，並且累積人脈，這樣的好運會讓你從鬼門開一路旺到鬼門關。

金牛座：偏財大旺，快速進財

鬼門開後，天王星加速移入金牛座的本命宮，顯示金牛座有財運噴發快速進財的跡象，抽獎運、大樂透得獎運很高。但也要當心容易財來財去，建議財富最好找他人保管。

獅子座：土地增值，偏財桃花

太陽與水星進入本命宮，水星又加速入財帛宮，顯示鬼月想要投資房地產的人，千萬不要害怕鬼月習俗，如果可以趁著鬼月來臨，說不定能議論到很划算的房子。假如你有一些多餘的資金或想要換屋的人，鬼月時刻可以買到增值的房子。

另外，火星落入外出宮，顯示獅子座鬼月外出運很好，不妨來個老街旅遊或者離島之旅都是不錯的選擇，鬼月財運噴發。