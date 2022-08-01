善耕365／ 妙齡表演團80 young　阿公阿嬤人生下半場的熱血出擊

圖、文／善耕365

「社團法人台灣新住民關懷協會」投入新住民服務與長照服務，除了陪伴許多新住民姊妹走過艱辛的路，也設有兩個社區長照據點，一個位於中和、一個位於汐止。除了共餐，也廣泛地開設活動，為長輩打造精采的晚年生活！善耕365【社福大發現 】這次拍攝「80 young義演團」帶大家一窺他們的妙齡魅力。

此協會創立「80 young義演團」由志工朱寶貴老師領軍，表演成員幾乎都是80歲以上的長者，每週在據點學習才藝表演，從魔術、手語、歌舞各種表演樣樣來！定期到養護所、社福機構進行義演，關懷行動不便的長者們。

老人服務老人？為帶給更多人能量！

志工朱寶貴老師說到：「由一群長者表演給其他長者看，這個意義是非常不一樣的。」他們到養護所進行義演的過程中，台下的其他長者們有些插著鼻胃管、有些無法行走站立，與這些長輩握手時也讓他們格外有感觸。因此，也讓他們更加願意克服緊張、不安，一再走出去表演，希望帶給這些人更多正面能量。

▲80 young義演團前往養護所義演，並於台下的其他長者握手。

不只是表演，更是心靈存在！

團員們來到據點，像家人般互相幫助、傾聽聽彼此的日常。 表演的得好不好，或許對於他們來說不是最重要的，而是長者們能從中獲得信心、勇氣，感覺到生活的重心。把大家凝聚在一起，共同完成表演，從中也獲得滿滿的感動！



▲在【社福大發現】片中唱歌唱到哭的孫玉鳳奶奶，已於影片上線前離世，她女兒說玉鳳奶奶是很開心的離開，很感恩生病時媽媽能在據點有人陪伴。

善耕365 【社福大發現 】EP3 妙齡表演團 「80 young」 老人服務老人？阿公阿嬤人生下半場的熱血出擊！全片上線，歡迎大家收看： https://youtu.be/mxKQvsYTG7U