有愛的文化館！「壢小故事森林」百年老宅重生

▲「壢小故事森林」老宅重新再開幕。（圖／真善美社會福利基金會提供，下同）

生活中心／綜合報導

百年老宿舍的城市故事館「壢小故事森林」老宅於重新再開幕，有了全新風格與新寓意，由真善美社會福利基金會承接管理，打造全台第一「親子」結合「憨兒」的文化友善環境館舍，讓這座小城市裡，未來不只充滿親子書香氣息，更是能了解身心障礙者的一個互動的地方。

為了開館活動，真善美社會福利基金會的憨兒們特別準備了太鼓表演，館區並於7月23日至24日辦理「故事屋說故事、攀樹趣、環境教育推廣活動及兒藝嘉年華園遊會」，透過繪本故事及遊戲方式、環境教育議題及攀樹體驗等，激發孩童學習興趣，現場熱鬧有趣。

▲真善美社會福利基金會的憨兒們特別準備了太鼓表演。

「壢小故事森林」以「打造一個有愛的文化館」推展文化平權為目標，園區清潔則聘用憨兒組成的「工作家務隊」進行維護管理，來到這裡不只能感受日式建築的古文化氣息，更能與心智障礙者「無礙」的面對面，感受公益的氛圍。

真善美社會福利基金會執行董事胡川安，同時擔任壢小故事森林故事長，他表示：「期望將壢小故事森林打造為「親子、憨兒、教育」安心學習教育基地，結合在地文化、親子教育、憨兒共融等面向，展現文化平權，讓共融成為中壢地區的新特色。