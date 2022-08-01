街頭藝術帶回家！收藏德國潮男的3種膠帶創作風格

文／瘋設計

街頭藝術 ，源於塗鴉（graffiti）挑釁意味強烈的非官方意見表達。在城市藝術運動的自主發展中，出現大量極具生命力的傑出創作，並形成今日紐約、倫敦、巴黎等不同城市的文化印象。許多新興的創作形式還在持續產生。近十年迅速冒頭的膠帶藝術（Tape Art），以其可撕貼、顏色鮮豔的媒材特色，在當代極被看好發展潛力。

▲Adrian Dittert｜銀色牙套｜2022｜100 x 100 cm｜和紙膠帶、膠膜、金屬膠帶

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▲Adrian Dittert｜非秩序 Abriss｜2022｜120 x 50 cm（單幅）｜和紙膠帶

發跡於德國柏林的知名膠帶藝術團體TAPE THAT，2019年在台灣結合地方文化，推出「聚膠行動 TapeArt」首展，大獲迴響，更持續推出高雄輕軌移動花燈與2.0行動。

▲進行現地創作的德國潮男膠帶藝術家 Adrian Dittert

近期（7 月 14 日至 10 月 11 日），在台北樂埔町的一號糧倉，舉辦有他們的小型展覽。以成員Adrian Dittert的作品為主，在老屋的空間中，展陳「街頭藝術」的景框，再一次想像膠帶藝術的可能...

（完整文章請看城市美學新態度）

資料／Adrian Dittert 官網、TAPE THAT 官網

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