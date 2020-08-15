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膠帶藝術展化身奪獎黑馬　德、義、韓三大頂尖大獎得主

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《瘋設計》 所策畫的 膠帶藝術 展「聚膠行動 # TapeArt」，挾帶2020年春季榮膺義大利A’ Design Award銀獎的氣勢，今年7月「德國紅點品牌與傳達設計獎」（Red Dot Award: Brands & Communication Design）揭曉名單時， 《瘋設計》 的「聚膠行動 # TapeArt」更奪下空間傳達組「最佳設計獎」（Best Of The Bests）。

今年紅點設計獎合計報名6,992件，當中僅55件作品獲得Best Of The Bests肯定，得獎率不到0.8 ％ ，也是台灣唯一以收費型藝術特展獲得此殊榮，表示展覽不僅禁得起商業市場的考驗，也深獲國際獎項評委的青睞眼光。

當歐洲設計大獎屢傳捷報時，與日本Good Design Award並列亞洲三大設計獎之一的韓國K-Design Award競技場上，「聚膠行動 # TapeArt」也拿下參賽類別最高殊榮、獲獎率僅1％的Grand Prize年度特獎。

熱門膠帶展化身奪獎黑馬，德、義、韓三大頂尖大獎得主

「聚膠行動 # TapeArt」除了是2019松山文創園區當年度的熱門展，同樣在IG掀起一股膠帶藝術展必看好拍的潮流時尚話題。今年更一口氣贏得義大利A’ Design、德國 Red Dot、韓國K-Design Award三大設計競賽的頂尖獎項，面對叫好又叫座的膠帶展，策展方《瘋設計》分析，觀點和原創性正是成功的箇中因素。

請繼續往下閱讀...

2019年「聚膠行動 # TapeArt」 膠帶藝術展策展人張慧菁(右)與陳仕剛(左)。


《瘋設計》 策展團隊核心人物張慧菁與陳仕剛表示，2019年以膠帶藝術（tape art）為主體的「聚膠行動 # TapeArt」，不僅視覺感大膽奔放，也承載街頭藝術的反叛、自由與文化先行者意識。正因膠帶展雅俗共賞的特質，讓觀眾可以只看視覺，拍照打卡，同時也能深入媒材肌理，從創作形式到技法，一路探索膠帶藝術誕生的脈絡。

前所未有的原創，才能征服消費者與國際評審的心

《瘋設計》 總編輯暨策展人張慧菁，大媒體出身的她投入藝術策展領域多年，展覽對她來說是藝術理念的一種溝通方式，但回歸辦展的市場面，當台灣收費性展覽走向轉型期，「創新」就成了策展一項主軸，「我們常見博物館館藏、藝術家個展，但截至目前，從『創作媒材』角度來策劃一個具有市場性的展覽，是未曾有的型態。」也歸功於這種前所未有，讓《瘋設計》能憑藉膠帶展一路橫掃國際權威設計大獎。

另一位策展人陳仕剛則談到，收費型特展的出發點，首要條件必須抓住藝術的核心價值，膠帶展很明確，兼顧時下網紅展的市場需求，又不失其獨有媒材創作的原汁原味。《瘋設計》策展團隊跟著德國藝術家們，共同策劃發想內容，打造各種沈浸式藝術場景，再藉由策展思維，去進行藝術展項的分析與歸類，然後接著思考如何讓觀展民眾零距離地接觸藝術，並且願意融入這個藝術環境裡。

就像當時在展區盡頭的互動區，《瘋設計》策展工作人員每天都會抓拍一張當日民眾共創的膠帶牆回傳到WhatApp上，陳仕剛笑說，「連德國藝術家都覺得台灣的觀眾很有才。」

論及得獎連連的獲獎箇中因素，陳仕剛分析，應為視覺美學的突出以及觀展形式的互動， 「 因為展區不受限於所謂的媒材層次堆疊，觀展民眾可以穿上與展區同花色的衣物，融入到命名為『偽裝』的展區，將自己也轉化為展區的一部分，像這樣在展覽中高強度的藝術參與，總是能讓我在策展時感到興奮。」

對於「聚膠行動 # TapeArt」拿到2020年紅點設計獎Best of the Bests殊榮，兩人表示獎項肯定給予那些堅持在收費型展覽界裡，仍然勇於以藝術挑戰市場的人們，起到一個最大的鼓勵作用。



聚膠行動 # TapeArt 得獎紀錄

2020年義大利A’ Design Award銀獎
2020年德國Red Dot Award，品牌與傳達設計類空間傳達組「最佳設計獎」（Best Of The Best）
2020年韓國K Design Award最高榮譽Grand Prize年度特獎 

（完整文章請看瘋設計

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