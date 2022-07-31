台中妹被餵毒「喝這杯慾火焚身」！遭恩客狂逼多P、跳豔舞

▲小花遭餵毒性侵，魏男還逼迫跳豔舞、多P。（示意圖／免費圖庫123RF）



記者柯振中／綜合報導

台中的酒店妹小花（化名）2018年工作時遇上一名魏姓男子，當時魏男與蔡男、一眾小弟來尋歡，結束後小花被框出場，沒想到因此遭灌不明飲料，突然慾火焚身，最後遭到輪流性侵。台中高分院審理後，依照強盜強制性交罪，判魏男12年有期徒刑，其餘小弟各判8個月不等的有期徒刑，除了其中2人不得上訴，其他人都可上訴。

根據判決書內容，小花原先在台中某酒店工作，當時魏男與蔡男、3名小弟到場消費，點了小花與另外一名女子坐檯，等到結束，又將2人「框出場」，帶到汽車旅館續攤。

沒想到，魏男將人帶到汽車旅館，竟然餵食小花摻有二級、三級毒品的飲料，見到藥效發作後，動手性侵得逞，接著又讓蔡男轉告其餘小弟，「已餵她5包毒咖啡，要X快去X」、「那個女的已經意識不清了，想要幹嘛就去幹嘛」，示意可以性侵。

等到蔡男性侵得逞，魏男又假裝生氣，痛斥小花「為何勾引蔡男、為何誣指遭我性侵」等話語，還拿毛巾摀住小花的口鼻，又稱「20萬被偷」，拿起硬物攻擊小花。

▲小花遭餵毒後慾火焚身，隨後遭到魏男、蔡男性侵。（示意圖／免費圖庫123RF）



儘管小花全身上下只有500元，魏男仍持續拳打腳踢，又要求交出提款卡及密碼，再拿給小弟去盜領，取走卡內的5萬6,000餘元。魏男得手5萬6,000餘元，聯絡藥頭買了毒品，提供給友人服用，當天中午又要求小花洗澡，並站在浴室門口觀看。

小花洗完澡被喝令不得穿衣，只能圍著浴巾走出浴室，又被魏男逼著喝下毒咖啡，魏男還恐嚇「妳現在就是要跟我們4個一起X」。小花十分驚恐、不斷求饒，魏男才改為要求手淫、跳豔舞，接著又強迫小花口交得逞。

當天下午一點多，魏男準備離開汽車旅館，沒想到竟轉頭威脅小花，若不跟小弟發生關係「等一下回來，我就X死妳」，又轉頭要求小弟性侵小花，接著在其他小弟的陪同下，跑去銀樓購買金飾等物品。

小花指控，被魏男強迫喝下不明飲料後，突然覺得慾火焚身，「跟平常的自己不一樣，變得很想要跟XXX（魏男）做愛」，後來因為頭暈，要求到床上休息，不知睡了多久後，隱約感覺「有人壓在我身上、在我身上動」。

▲魏男性侵完小花，還誣賴小花偷走20萬元，逼迫交出提款卡，再要求小弟去將錢領出。（示意圖／記者周宸亘攝）



小花表示，接著有許多人闖入房間，魏男開口質疑她勾引蔡男，又逼問「是不是妳拿了我的20萬」，儘管開口否認，魏男仍一口咬定，還拿硬物攻擊、逼迫她交出提款卡。

對此，魏男則辯稱，並沒有強盜，是真的20萬不見，才會有領錢的事情，並非強盜，也沒有性侵小花，小花沒有觸碰他的性器官，且當時身上並沒有毒咖啡，又怎麼餵小花喝下。

魏男供稱，他帶小花出場時，已經談妥性交易，過程有付給小花1萬元，也沒有告知小弟「已餵她5包毒咖啡，要X趕快去X」、「那個女的已經意識不清了，想要幹嘛就去幹嘛」等話語。整起案件當中，只有蔡男坦承性侵。

台中高分院審理後，依照強盜強制性交罪，改判魏男12年有期徒刑，並沒收犯罪所得5萬6,000元，其餘小弟則犯下乘機猥褻罪、非法由自動付款設備取材罪，各判8個月等有期徒刑，至於坦承性侵的蔡男，則是緩刑5年。除了犯下非法由自動付款設備取材罪的2名嫌犯不可上訴，其餘當事人都可提出上訴。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完