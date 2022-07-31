全國擴大臨檢！爆乳短裙妹排排站秀辣腿　見緝毒犬嬌喊：好可愛

記者許宥孺／高雄報導

為有效防治各類治安事件，高雄市警察局於30日、31日晚間執行擴大臨檢，針對轄內易滋事營業場所進行攔查。全市動員627名警力，同時，保三緝毒犬也出動支援加強查緝，不過萌犬威力難擋，連穿著爆乳、短裙服裝的酒店小姐列隊受檢時，也忍不住直呼「好可愛」。

▲苓雅分局30日晚接執行擴大臨檢。（圖／記者許宥孺翻攝）

配合內政部舉辦全國性擴大臨檢，高雄市政府警察局昨晚執行擴大臨檢，由局長林炎田親自率領，動員全市17個分局、出動627名警力，針對轄內易滋事、鬥毆特定營業場所，進行掃蕩臨檢及實施閉鎖式路檢攔查。

▲市警局長林炎田(中)、苓雅分局長王世芳(右)與業者談話。（圖／記者許宥孺翻攝）

警察局長林炎田表示，這是他就任市警局局長後，參與第一次擴大臨檢勤前教育，今日重點是維持轄內治安基本穩定，展現警方強力執法的決心，希望業者自主管理並且和警方建立良好通報機制，主動打擊才能維護治安。他也再三強調，臨檢若發生不法事端，現場必須嚴正執法，事後積極追辦，才能遏制不法。

▲▼超萌緝毒犬加入臨檢行列。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方指出，又值暑假期間，青春專案以「防制少年接觸新興毒品與被害」、「防制少年參與詐欺集團或擔任車手」、「避免兒少遭色情行業利用或私密影像遭拍攝及散布」、「防制少年涉足德州撲克等賭場或網路參與賭博」、「防制少年深夜留連不當場所」為五大工作主軸，警方特別出動緝毒犬將強力查緝毒品，避免青少年因一時好奇吸毒，確保暑假期間學生的安全。

▲酒店妹排隊接受臨檢。（圖／記者許宥孺翻攝）

大批警力荷槍實彈進入八大場所，所有酒店小姐也被要求集合，整裝列隊接受盤查。大燈下，酒店小姐身上的爆乳上衣、極短裙裝顯露，且個個腳下都踩著一雙恨天高，都在比誰的腿細長，讓人不禁看了臉紅心跳，但就在嚴肅的氣氛下，有小姐發現緝毒犬認真執勤的模樣，也忍不住嬌喊「好可愛」。