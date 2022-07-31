保興府慈善協會捐贈快篩防疫酒精　力挺防疫前線基層員警

▲保興府慈善會捐防疫物資挺前線警 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

新冠肺炎本土確診數逐漸趨緩，但Omicron亞型變異株BA.4、BA.5恐讓疫情再起，為發揮民力協助超前部署，加強警政機關防疫清消工作，嘉義市保興府慈善協會繼月初發放1500劑快篩供民眾領取，28日再次捐贈嘉義市政府警察局第一分局、第二分局，共計200桶酒精及700劑快篩，以實際行動力挺防疫第一線警察同仁。

保興府慈善協會委員許哲瑜指出，嚴峻疫情下，與民眾接觸頻繁的警察同仁長時間暴露在風險當中，有鑑於此，協會決定捐贈700劑快篩試劑及200桶酒精，提供第一線員警使用，盼警察在前線工作時能保護自己，同時也保障民眾安全。

保興府慈善協會委員張耀庭說，目前國內疫情雖趨緩，但新變種病毒BA.4、BA.5來勢洶洶，根據醫學研究指出傳染力更勝已往，藉由此次捐贈，希望讓執勤警察安心、警眷放心，警民攜手合作、共同防疫。

第一分局分局長王文生表示，疫情期間最重要的防疫工作，就是加強同仁自我防護與健康管理，尤其民間團體的情義相挺，更讓警察同仁能加強自我防護，也保護洽公民眾，感謝保興府慈善協會捐贈防疫物資，守護員警執行勤務的安全。

第二分局分局長程純濱表示，感謝保興府慈善協會以行動力支持，守護內、外勤同仁執勤的安全，警察除做好最重要的守護社會治安及維護交通等工作，也會善用防疫物資針對辦公場域內各辦公室、員警備勤室、廁所及停車場，進行全面清消，共同維護社區防疫安全。