嘉市警推動自願捺印指紋建檔服務　守護身心障礙者防走失

▲▼ 嘉義市政府警察局推動自願捺印指紋建檔服務。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府警察局推動自願捺印指紋建檔服務，3月17日至東區「晨光智能發展中心」為身心障礙的孩子們進行指紋建檔後，4月13日來到西區「伊甸基金會嘉義早療中心」提供服務，在疫情期間為兼顧防疫考量，在捺印前皆耐心地替每一位小朋友以酒精消毒雙手，並在新購置「攜帶式指紋活體掃瞄系統」的輔助下，以更有效率的方式提供民眾優質的服務，希望日後若發生走失情形，都能順利送孩子返家，讓市民都安心。



身心障礙者常因本身表達能力不良，一旦走失和親友失聯，即便遇到熱心人士將其帶至各地警察機關，若身上未攜帶相關證件或手環等協助辨識身分的物品，警方也很難即時的掌握其身分並聯繫其家屬，最後常常只能安置在社福機構，警察局提供的「自願捺印指紋建檔服務」就是為防止上述情形發生。本服務除了提供疑似發展遲緩或身心障礙兒童及少年外，精神病患、失智老人均可由家屬、監護人認有必要時，可申請建檔，多一道把關，多一份安心。



嘉義市政府警察局局長王文澤表示，黃市長期許嘉義市成為世代宜居的幸福城市，不管東區西區、老老少少都是我們警察局服務的範圍，呼籲家中若有表達能力不良或有走失之虞之親人，家屬或監護人可以主動聯繫警察局(鑑識科)申請自願指紋建檔，各機構（團體）如有申請人數達10人以上者，警察局可派員到場提供服務，另外，警察局官網也有了線上預約的功能，方便民眾隨時上網預約。



嘉義市政府衛生局也建置了「守護嘉憶人」系統，透過平安符、或十字架等形式的載具讓失智長者配戴，家屬便可利用APP進行定位或發布協尋，民眾可致電到嘉基失智共照中心05-2765041#6168、聖馬失智共照中心05-2710059申請，期待民眾都能安心出門、平安回家。