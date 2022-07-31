總統教育獎56位學生獲獎　嘉義縣得主林鈺芯

▲ 嘉義縣總統教育獎得主林鈺芯。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

今年總統教育獎全國共推薦352人，經初選再複審實地訪視後，最後僅56位學生獲得，嘉義縣今年榮獲總統教育獎為新港國中的林鈺芯同學，縣長翁章梁特別在26日上午接見林鈺芯與其母親林秋蕙，除肯定、勉勵林鈺芯與母親的努力外，翁章梁現場也自掏腰包，頒發6000元獎學金鼓勵林鈺芯，更多次讚譽「你是媽媽的福氣！」，期勉她在未來仍繼續努力，發光發熱！

▲ 嘉義縣長翁章梁接見總統教育獎得主林鈺芯。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁說，偉大的林媽媽在困境中，仍努力養育及教導孩子的心令人敬佩，最辛苦的是媽媽，因此他特別跟林鈺芯說，你是媽媽的福氣，未來不論做什麼選擇，一定要孝順自己的母親！

翁縣長期勉，相信以林鈺芯的實力與面對環境的抗壓性，比一般孩子更加早熟，且儘管環境辛苦，她仍勤於學習，這些條件是劣勢，也是屬於她的優勢，將對未來的成功奠定良好基礎，祝福林鈺芯未來能朝向自己心中的夢想前進！

林鈺芯來自新住民家庭，因兩位哥哥皆罹患肌肉萎縮症，放學後她必須協助照顧兄長，但她從不抱怨；父親患有遺傳性糖尿病，三餐都要施打胰島素控制血糖，家中經濟僅靠從大陸遠嫁來台的母親栽種小番茄勉強餬口，但因年底收成必須先償還借貸，且種植水果收入不穩定，生活較為困苦。

在家中，林鈺芯用心照顧哥哥，為母親分擔家務；在學校，林鈺芯擔任班級幹部，積極參與校內外桌球賽及全國音樂比賽，課業也維持名列前茅；兩位哥哥相繼過世，今年3月底，在二哥因病離世時，懂事的林鈺芯更將過去所得到的獎助學金，全部拿來支應喪葬費。

林鈺芯在今年國中教育會考得到3A2B++的優異成績，未來將進入嘉義女中就讀；談起未來志向時，她說，未來將報考軍校，希望能有份穩定的工作與收入，減輕家中經濟負擔，更感謝一路以來受到善心人士的協助，讓一家人能有安穩的處所居住，希望自己也能將這份善念傳遞下去，幫助更多需要的人。