總統教育獎得主王明亮堅持信念　發展角力運動助弱勢生

▲總統教育獎得主王明亮堅持信念，在故鄉馬祖發展角力運動並幫助弱勢學生。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

曾獲2019年總統教育獎的王明亮，從小因家庭不完整而經常遭受旁人歧視，但卻沒影響他的人格發展，反而透過堅持不懈的努力，憑藉角力專長屢創紀錄佳績，更成為家鄉馬祖角力運動獲得國際獎牌第一人，目前在馬祖高中執教的王明亮，課後無償指導連江縣鄰近地區弱勢學生，在教育部國教署協助下，日前更獲得國泰人壽慈善基金會「圓夢計畫」20萬元獎學金，以協推動角力運動發展。

出生在馬祖王明亮，父親與爺爺在他國中時相繼離世，由媽媽獨力撫養他與哥哥，王明亮不忍母親辛勞，除要求自己認真讀書拿獎學金來貼補家用，更希望透過角力比賽獎金分擔家裡經濟。而王明亮在2017亞洲青年角力錦標賽時，榮獲男子自由式74KG級第三名，是台灣代表隊唯一得獎者，也馬祖角力史上第一面國際獎牌。

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▼總統教育獎得主王明亮奪得馬祖角力史上第一面國際獎牌。（圖／教育部提供）

王明亮從小因為家庭不完整，經常遭受旁人歧視，但這些輕視並未影響他的人格的正常發展，反而用堅持不懈的努力克服逆境，憑藉角力專長屢創紀錄佳績。

王明亮指出，念高中時，媽媽希望他繼續攻讀大學，他也如願就讀國立台灣體育運動大學，靠實力爭取獎學金支撐生活開銷，堅強克服所有困難，不讓母親擔心，朝自己的理想前進；大學畢業後，先在學校實習半年，服完兵役後就回到馬祖高中擔任代理體育老師、生輔組長一年，當初沒有考慮到台灣工作，主要是可以多陪伴母親，並在故鄉馬祖教導並發展角力運動。

而王明亮的努力不懈也獲得回報，去年8月間，透過國教署2021年度總統教育獎發展分組訪視結果，得知王明亮另組學生角力團隊，常常自寫計畫透過公私部門申請補助或運動贊助，希望為學生爭取更多學習資源，並協助弱勢學生的生活所需。後經發展分組個案管理師的協助規劃，找到國泰人壽慈善基金會「圓夢計畫」協助，挹注圓夢金幫助偏鄉學校。

▼王明亮在故鄉馬祖發展角力運動，也希望幫助弱勢生。（圖／教育部提供）

王明亮表示，這筆獎金，將用在協助推廣馬祖角力隊，希望能夠讓更多人看到偏鄉孩子努力，給予他們更大力量完成夢想。

國教署則表示，未來也將積極協助王明亮在連江縣推廣學生角力運動，繼續幫助更多弱勢學生在角力運動精益求精，讓缺乏資源的孩子可以得到更多更好訓練，提升競爭力，能夠在自己的專長領域展露頭角，並且有機會可以代表國家出賽，用自身的力量為國家爭光，同時也與國際接軌。