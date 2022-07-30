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擴大臨檢威力掃蕩　安平警封鎖掃蕩全面淨化選前治安

記者林悅／台南報導

台南市警四分局配合署頒全國性擴大臨檢勤務，針對轄區內舞廳、養生館、KTV等易滋事特定營業場所，規畫7月30日晚上9時至31日凌晨1時，執行擴大臨檢威力掃蕩勤務，同時結合周邊道路閉鎖式路檢，以達到全面淨化治安之要求。

▲台南市警局晚上執行警政署全國性擴大臨檢專案，全市16個分局同步強力執行，針對轄區治安熱點地區及大型休閒娛樂場所116處執行臨檢、路檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警四分局針對轄區內舞廳、養生館、KTV等易滋事特定營業場所，執行擴大臨檢威力掃蕩勤務，同時周邊道路閉鎖式路檢，全面淨化治安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警局晚上執行警政署全國性擴大臨檢專案，全市16個分局同步強力執行，針對轄區治安熱點地區及大型休閒娛樂場所116處執行臨檢、路檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

選戰逐漸升溫，為全面淨化選前社會治安，貫徹厲行掃黑、肅槍、反毒政策，展現警察執法公權力、維護社會秩序的堅定立場，警政署全國同步執行擴大臨檢威力掃蕩。

▲台南市警局晚上執行警政署全國性擴大臨檢專案，全市16個分局同步強力執行，針對轄區治安熱點地區及大型休閒娛樂場所116處執行臨檢、路檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警局指出，執行全國性擴大臨檢勤務，由台南市警局長方仰寧親自率隊，結合市府聯合稽查小組，運用優勢警力以強勢手腕臨檢掃蕩，除動員第四分局內、外勤警力外，並申請保安警察大隊特殊任務編組及其他單位警力支援，共計81人次。鎖定轄區治安熱點、不法分子易聚集處所周邊規劃4處路檢點實施閉鎖式路檢，攔查可疑人車，同時臨檢掃蕩黑幫賴以維生及經常出入之舞廳、養生館、KTV等8處場所，現場逐一清查工作人員及消費者身分，並出動保安警察第三總隊緝毒犬，協助查緝毒品、違禁物等。針對警方規劃重點封鎖掃蕩，淨化治安作法，大獲市民肯定，普遍認為將有助於居家生活環境安全品質之提升。

▲台南市警局晚上執行警政署全國性擴大臨檢專案，全市16個分局同步強力執行，針對轄區治安熱點地區及大型休閒娛樂場所116處執行臨檢、路檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第四分局表示，為落實市警局長方仰寧對於治安的要求，以行動回應市民的期待，強化擴大臨檢掃蕩力度，展現警察打擊犯罪決心，持續積極掃蕩黑道幫派、加強查緝非法槍械及各類毒品等重點工作，遏止及降低各類犯罪，營造優質治安環境，以達「淨化選前治安環境」及「確保選後社會祥和」目標。

▲台南市警局晚上執行警政署全國性擴大臨檢專案，全市16個分局同步強力執行，針對轄區治安熱點地區及大型休閒娛樂場所116處執行臨檢、路檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警局晚上執行警政署全國性擴大臨檢專案，全市16個分局同步強力執行，針對轄區治安熱點地區及大型休閒娛樂場所116處執行臨檢、路檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警局晚上執行警政署全國性擴大臨檢專案，全市16個分局同步強力執行，針對轄區治安熱點地區及大型休閒娛樂場所116處執行臨檢、路檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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