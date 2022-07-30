淨化選前治安　南警強力執行全國性擴大臨檢

記者林悅／台南報導

台南市警局30日晚上配合警政署全國性擴大臨檢專案，全市16個分局同步強力執行，由市警局長方仰寧主持勤前教育，結合台南市政府聯合稽查小組、警政署保安警察第三總隊緝毒犬，共計動員警力553名，針對轄區治安熱點地區及大型休閒娛樂場所116處執行臨檢、路檢等工作，全力查緝槍肅毒展現維護治安決心。

方仰寧局長特別強調，年底直轄市長、議員及里長地方選舉將屆，打擊不法無假期，為營造乾淨選風與更優質的治安環境，有效消除一切危安因素，確保選舉平和進行，已要求全體警察人員全力以赴，選舉治安必須做到絕對萬全，務期圓滿達成任務。

方仰寧局長說，同時針對各分局轄區治安特性，規劃第四、第二分局鎖定轄區內重點治安目標，由方仰寧局長、李安淳副局長分別督軍執行威力掃蕩，結合第三方警政掃盪人潮聚集之治安顧慮場所，鄰近分局轄區交界處之重要必經路段規劃重點警力臨檢，杜絕不法分子分流逃竄，加強查緝不法情事。

對於台南市所轄歌廳、舞廳、夜總會、酒家、酒吧、酒店（廊）及其他特種場所等治安顧慮重點，南市警將加強臨檢查察，展現打擊犯罪、維護治安的決心，不容許任何暴力、威嚇或其他非法脫序手段介入選舉，並嚴密查察賄選及暴力事件，有信心給市民一個優質的選舉治安環境。