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林佳龍競辦批：新北捷運局發包延宕乾脆撤了　新北捷運局回應了

▲▼ 捷運局。（圖／新北捷運局提供）

▲面對林佳龍競辦批評，新北捷運局回應，林佳龍競辦見笑轉生氣，不見營建大環境課題，只會見縫插針硬抝雙北推責。（圖／新北捷運局提供）

戴上容／新北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍競選辦公室近日提出質疑，批評新北捷運建設進度緩慢、動工時程遙遙無期，競辦發言人李坤城今（30日）批評，如果侯市府只會將責任推給台北市，建議新北捷運局可裁撤，直接併入北市捷運局，新北捷運局回應，林佳龍選辦連錯二次見笑轉生氣，不見營建大環境課題，只會見縫插針硬抝雙北推責。

林佳龍競辦發言人李坤城指出，捷運南北環狀線、萬大線二期多數路線在新北，新北市也出錢興建，新北市府本就不可能置身事外，但卻將所有責任全部推給台北，還說林佳龍搞錯對象，根本就是沒有肩膀、沒有擔當！ 請問新北市長侯友宜，新北市境內的捷運工程發包落後，不關新北市政府的事嗎？還是「有功侯友宜，有錯柯文哲」？

新北捷運局回應，有關「林佳龍競選辦公室新聞稿」，指新北捷運局併入台北捷運局，其實新北樹林線與環狀線二期，路線均跨越新北與台北兩行政區域，在早年新北市仍為縣府時代，雙府共識由當時具推動經驗之台北市政府擔任主管機關，並經行政院核定；而主管機關則須依據大眾捷運法規定，辦理設計及施工(發包)等事宜。

此外，俄烏戰爭、Covid19疫情及大環境缺工缺料等因素，造成營建物價上漲，是目前所有營建產業所面臨大環境的問題，行政院工程會亦為此特別就捷運工程流標召會研討。

新北樹林線與環狀線二期流標多次，深受其影響，惟雙北仍積極檢於流標期間，多次討論改善發包策略，雙北捷運局共識以樹林線CQ890標為試金石，在雙北努力下，有符合資格廠商投標，也可望於近期內開工，後續將以該標檢討策略為基石，持續檢討推動南北環線，進而克服營建大環境的困境，順利推動二計畫之建設。

新北捷運局長李政安表示，林佳龍選辦連錯二次見笑轉生氣，不見營建大環境課題，見縫插針硬抝雙北推責，若不是雙北合作，樹林線也不會有廠商投標，近期可以開工，雙北分工合作共謀招標策略，共同努力推動南北環及樹林線。

林佳龍選辦不要因為大環境台北市發包不出去，就怪罪新北捷運局，還要裁撤併入台北捷運局，新北市推動的安坑輕軌、三鶯線，以及核定中的汐東捷運、五泰輕軌、八里輕軌及深坑輕軌，難道林佳龍團隊都不管這些地區市民的期盼了嗎？這是林佳龍的交通政策嗎？

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批評捷運局大環境發包

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