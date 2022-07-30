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大陸 大陸焦點 特派現場

抖音24歲女網紅「電鑽門」影瘋傳！翻白眼尺度破表　本尊急關帳

▲▼抖音24歲女網紅「電鑽門」影片瘋傳　調教翻白眼尺度破表　本尊急關帳。（圖／翻攝王大砲抖音）

▲王大砲在抖音上有50萬的粉絲。（圖／翻攝王大砲抖音）

記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸抖音網紅「王大炮」長相清純可愛，時常PO出搞笑、介紹機車等影片，吸引超過50萬的粉絲追蹤。沒想到，近日網路瘋傳「王大炮」疑似被金主調教的影片，讓網友瞬間傻眼，而王大砲也立刻將抖音等平台的帳號關閉，瞬間從網路上消失。

「王大炮」外型清純，因沒有偶像包袱、風格直爽又愛搞笑，被網友認為是「御姊」類型的正妹網紅，網友也稱她為「卯哥」。影片流出後，網友認為可能是王大砲的前男友報復，或王大砲惹到金主，才會讓影片流出，重創她的形象。

▲▼抖音24歲女網紅「電鑽門」影片瘋傳　調教翻白眼尺度破表　本尊急關帳。（圖／翻攝王大砲抖音）

▲▼王大砲在事件發生後神隱。（圖／翻攝王大砲抖音）

▲▼抖音24歲女網紅「電鑽門」影片瘋傳　調教翻白眼尺度破表　本尊急關帳。（圖／翻攝王大砲抖音）

據悉，王大砲的影片在7月初於網路瘋傳；影片中，王大砲被疑似金主的男子調教，除了皮鞭鞭打之外，還有言語調教，男子還用電鑽改造的性玩具玩到王大砲翻白眼，因此影片被網友稱為「電鑽門」。此外，由於流出影片中的女子刺青、外型都跟王大砲相似，因此網友難以評斷非本人。

許多粉絲不敢置信，紛紛去抖音詢問王大砲，但王大砲沒有回應，反而將抖音內的影片刪除，帳號也設定為私密，目前也無法在抖音上搜尋到王大砲的帳號，但王大砲的小帳「相聲演員的自我修養」仍在。

▼王大砲目前剩下小帳仍開著。（圖／翻攝王大砲抖音）

▲▼抖音24歲女網紅「電鑽門」影片瘋傳　調教翻白眼尺度破表　本尊急關帳。（圖／翻攝王大砲抖音）

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