林智堅拿7檔案證據說話！　貼臉書「留言區」附給台大學倫會

▲民進黨桃園市長參選人林智堅。（資料照／記者林敬旻攝）

民進黨桃園市長參選人林智堅論文涉抄引起爭議，台大學術倫理審定委員會27日開會討論該案，但林智堅本人並未出席，引起外界質疑。林智堅30日除透過臉書公布6000字聲明全文致台大學倫會，也在留言區貼出檢附給台大學倫會的7個檔案。

林智堅公布的7個檔案包含：

2015年8月11日陳明通投稿之論文 https://reurl.cc/ERzVlv

2015年12月林智堅研究大綱 https://reurl.cc/nO0mde

2016年2月1日林智堅研究計畫書草稿 https://reurl.cc/ledzWd

2016年2月1日陳明通教授信件紀錄 https://reurl.cc/LMdaOe

2016年5月18日林智堅口試申請紀錄 https://reurl.cc/0XOKNl

2022年7月5日陳明通公開聲明截圖 https://reurl.cc/RX1YM6

2022年7月23日陳明通聲明 https://reurl.cc/YX6YKX

林智堅說，他知道很多關心自己的支持者希望能夠有更多的說明，畢竟在選舉期間，有心人士斷章取義的發言更容易造成人心惶惶，因此跟律師討論後，決定將所有遞交給台大學術倫理審查會的資料向大家公佈，「我願意面對檢驗，但我也要爭取一個公平客觀的機會」。

林智堅表示，認識他的人都知道，自己一向秉持著讓證據來說話的原則。「對於論文，我的立場就是證明自己是原創絕無抄襲，至於涉入此事的其他人也必須倚靠公正客觀具有調查能力的第三方來判定」。他的立場和答辯都寫在致台大學倫會聲明書之中，期待學倫會就具有法律效益的公證資料，以及自己搜集的寫作歷程和檔案，進行調查與討論。而不是在還沒開會前，便受到外界壓力以及透過媒體放話並未審先判。

林智堅表示，他與所有學倫會委員一樣，都想要守護台大校譽，因為自己也是這所學校的一份子，這是參與這件事情的每一位都應該共同守護的，更不要讓未經查證的說法成為誤導民眾的風向。

林智堅指出，致台大學倫會檔案的原則很簡明，就是證明「做自己選舉的研究，使用自己當時參與的民調資料，以及和指導教授討論的研究大綱去分析數據得出結論，且由法律公證資料證明雷同文字的出現證明是我的原創」。

林智堅強調，他作為在職專班碩士生，跟許多從職場返回校園的人一樣，盡自身努力寫作完成論文，論文內容寫的好與壞可以接受社會公評，但研究的原創概念所代表的人格與誠信才是他最堅持的，盼關心此事件的朋友撥空閱讀致台大學倫會聲明再做評斷。