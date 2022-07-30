　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

大咖影星「劉德華」也參演？　永康警銀打破影視投資騙局！

▲「影視投資」便成了歹徒非法集資詐騙新手法，台南小資女差點被騙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「影視投資」便成了歹徒非法集資詐騙新手法，台南小資女差點被騙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

隨著近年來國外影視文化快速發展，許多投資人想在這塊大餅分得一些好處，「影視投資」便成了歹徒非法集資詐騙新手法。台南一名小資女，懷抱著創業發財夢，期望自己也能在這新興行業市場賺得人生第一桶金，而向銀行貸款並欲匯款投入影視市場，所幸銀行行員及警方及時關懷攔阻，才保住創業基金。

永康區一名年輕小資女日前在網路結識一名男網友，2人相談甚歡，男網友轉介一名從事影視電影產業之友人給女子認識，對方聲稱目前正在籌募拍攝影星「劉德華」所主演之電影，預計明年春節即將上映，獲利錢景相當看好，為取信女子，對方還出示投資獲利企劃書遊說女子加入投資，女子為把握賺錢機會，前往國泰世華商業銀行貸款新台幣22 萬元當作投資創業基金，之後再到中國信託商業銀行永康分行欲匯出基金22 萬元投資影視產業，行員主動關懷提問察覺有異，立即通報轄區大橋派出所到場協助。

▲「影視投資」便成了歹徒非法集資詐騙新手法，台南小資女差點被騙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

員警獲報馳赴現場，經由女子手機與影視友人通話聯繫，當員警向對方表明警察身分時，對方卻誆稱受女子委託購買美甲設備，才會要求女子匯款，事後女子向員警表明對方曾交代以代購美甲設備為由才能順利匯出款項。之後員警再以女子所提供位於中國大陸之影視公司資料，與網路登載資訊作查詢比對，地址顯為不同有所出入，女子頓時醒悟，驚覺自己遇到詐騙，當場向行員及員警協助攔阻守護財產之義舉，表達深切感謝之意。

永康警分局長甘炎民呼籲，防疫期間，宅經濟投資發展熱絡，民眾遇有來路不明投資標的，務必保持相對警惕之心，千萬不要未經查證，就被一時利益許諾，誤上詐騙賊船，最後不僅未賺得分文利益，還將畢生血汗錢一併投入虧空。民眾若遇有任何疑似詐騙問題，請撥打110報案或反詐騙165專線查證，以避免上當受騙。

ET快訊
林智堅公開論文證據！　她一打開驚見「9個紅字」笑了
王浩宇驚喊「整個弄清楚了」：新竹球場女廁沒有裝錯！
快訊／新竹升級豪雨特報！　低窪地區慎防淹水
路口未減速！騎士衝轎車　騰空飛起撞電線桿慘死
病痛纏身12年！59歲李連杰神隱4年「最新近照曝」
麥當勞一片酸黃瓜要18萬！　專人到府服務
快訊／MIRROR重傷舞者「插喉麻醉暫病危」！　頸椎脊髓爆裂
大學倒閉潮來了！　8年內將超過40所大專校院退場

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

妻忘相約直接返家...桃園翁速食店等嘸人　熱心警伸援手

大咖影星「劉德華」也參演？　永康警銀打破影視投資騙局！

永康警好勇！　24小時查獲槍毒維護治安零容忍

防止假新聞、假訊息充斥　基隆市府攜手中嘉開辦媒體識讀

男子夜宿旅館吸毒遭送辦　南警淨樓專案展成效

黃偉哲留言引熱議　全網嗨翻想朝聖

酒駕男撞傷騎士肇逃　警民齊力制伏法辦

七月鬼門開殭屍來了　南消暫時停止呼吸消防宣導

嘉義車站「空間設施服務」同步優化　重現古蹟車站之美

新北女學生吃飯「測試防狼噴霧」！拉麵店顧客嗆到咳嗽、嘔吐

疑開自動駕駛低頭爽睡　上國道整車4人全沒看路！

火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

MIRROR演唱會「大螢幕突砸下」　2舞者「倒地不起」..意外竟非首次！

三寶逆向超車被按喇叭　插隊切回！違規遭檢舉

麥當勞買消夜遇老鼠亂竄　霸氣店員秒踩住＋徒手抓

3孩泡務農蓄水桶笑開懷！　自體旋轉玩嗨引網憶童年

重機男隧道解放雙手27秒　後座女「嗨比愛心」超危險

十分寮大瀑布水量剩1成　磅礡氣勢變「尿尿小童」

白目騎士闖紅燈險被撞　大車司機怒嗆：眼瞎嗎

禹英禑、李濬浩初吻GET！　姜泰伍羞教學「閉眼睛、嘴巴開」

妻忘相約直接返家...桃園翁速食店等嘸人　熱心警伸援手

大咖影星「劉德華」也參演？　永康警銀打破影視投資騙局！

永康警好勇！　24小時查獲槍毒維護治安零容忍

防止假新聞、假訊息充斥　基隆市府攜手中嘉開辦媒體識讀

男子夜宿旅館吸毒遭送辦　南警淨樓專案展成效

黃偉哲留言引熱議　全網嗨翻想朝聖

酒駕男撞傷騎士肇逃　警民齊力制伏法辦

七月鬼門開殭屍來了　南消暫時停止呼吸消防宣導

嘉義車站「空間設施服務」同步優化　重現古蹟車站之美

新北女學生吃飯「測試防狼噴霧」！拉麵店顧客嗆到咳嗽、嘔吐

社區保全執行門禁「拒放行計程車」　慘遭男子噴辣椒水痛毆

石破茂赴五指山弔唁李登輝　林佳龍：貫徹李前總統與安倍首相遺志

餅總點名林立台灣新一代4棒　曾總讚好眼光：很有前瞻性

賽前鼓勵球員打出價值　助總預告詹智堯明天上場

心疼萬華「根本是鱷魚的眼淚」　蔣萬安批陳時中：選舉才說要道歉

台人去柬埔寨工作遭軟禁！網紅直衝「詐騙窟」　驚險救援過程曝光

林智堅公開論文證據！　她一打開驚見「9個紅字」笑了

快訊／雨彈升級了！11縣市豪大雨特報　3地區雷雨襲擊防淹水

江坤宇林靖凱打開房門就看見彼此　久違合體憶U18有個愛哭鬼

四叉貓到愛河看小海豹！遺失錢包大崩潰　9hrs後找到了：我愛高雄

畫面曝光！十分瀑布旁男女「野外連結」　網：不去賓館怕留足跡？

地方熱門新聞

女學生吃飯測試防狼噴霧！餐廳顧客嗆到嘔吐

屏東夏日狂歡祭大鵬灣登場　3張圖秒懂停車位 　

嘉義城隍廟中元祭供品「祥龍獻普」

嘉縣團旅補助加開第二波備取名額　8月3日開放登記

黃偉哲留言引熱議　全網嗨翻想朝聖

嘉義縣111學年度校長佈達交接典禮

南消暫時停止呼吸消防宣導

嘉義縣111年全中運奪下8金9銀11銅

酒駕男撞傷騎士肇逃制伏法辦

蘭潭12小時連2起溺斃　居民：不敢喝水了

永康警銀打破影視投資騙局！

男子夜宿旅館吸毒遭送辦

與法同行「醫」定安心

停車位吵5年…賓士哥怒出釘牆反制

更多熱門

相關新聞

24小時查獲槍毒維護治安零容忍

24小時查獲槍毒維護治安零容忍

內政部警政署為肅清各式非法槍械，防制槍擊案件發生，淨化選前治安環境，辦理全國肅槍專案，著重查緝各式非法槍械、掃蕩改造槍械場所，以及降低槍擊事件發生等三大重點工作，台南市警永康分局肅槍成效亮眼。

聯電今發員工分紅47.7億元　平均每人可分得約34萬元！

聯電今發員工分紅47.7億元　平均每人可分得約34萬元！

南山人壽內部信曝光　7月淨值將回升逾450億元「整體財務穩健」！

南山人壽內部信曝光　7月淨值將回升逾450億元「整體財務穩健」！

該用現金買房嗎？內行搖頭：不如放儲蓄險

該用現金買房嗎？內行搖頭：不如放儲蓄險

台中微型商場悄崛起　搶進重劃區「養地兼收租」

台中微型商場悄崛起　搶進重劃區「養地兼收租」

關鍵字：

影星劉德華永康警銀影視投資騙局

讀者迴響

熱門新聞

林志穎弟「茫然的心」9句歌詞吐心聲！

台中診所醫護遭砍　頸部噴血染紅白袍

滷味攤槍手犯案前帶女兒回老家：要照顧阿公阿嬤

女疑中邪！住進乩童家「遭騎乘狂毆」慘死

今年鬼月特別兇！于美人給3警示

台北大雨中　網友回報哀號一片

妻旅館偷情　夫崩潰：沒一個我的

即／頭七前找到槍手！槍決滷味老闆　山區發現屍體

新莊1180萬8房透天求售　屋主6月才買進！房仲曝：剛賣掉

陳時中「忙到九點吃泡麵」！　網轟：演的啦

受雇最後一天掉入攪拌桶　台糖工人慘死

鬼月注意！12生肖沖煞卡陰時間點一次看

快訊／「埔里阿嬤」陳綢今逝世　享耆壽92歲

鬼月來了！「4生肖、4星座」財運旺爆

戴有線耳機被妹子嘲笑　內行反酸：無知的人

更多

最夯影音

更多
疑開自動駕駛低頭爽睡　上國道整車4人全沒看路！

疑開自動駕駛低頭爽睡　上國道整車4人全沒看路！
火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

MIRROR演唱會「大螢幕突砸下」　2舞者「倒地不起」..意外竟非首次！

MIRROR演唱會「大螢幕突砸下」　2舞者「倒地不起」..意外竟非首次！

三寶逆向超車被按喇叭　插隊切回！違規遭檢舉

三寶逆向超車被按喇叭　插隊切回！違規遭檢舉

麥當勞買消夜遇老鼠亂竄　霸氣店員秒踩住＋徒手抓

麥當勞買消夜遇老鼠亂竄　霸氣店員秒踩住＋徒手抓

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面