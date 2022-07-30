大咖影星「劉德華」也參演？　永康警銀打破影視投資騙局！

▲「影視投資」便成了歹徒非法集資詐騙新手法，台南小資女差點被騙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

隨著近年來國外影視文化快速發展，許多投資人想在這塊大餅分得一些好處，「影視投資」便成了歹徒非法集資詐騙新手法。台南一名小資女，懷抱著創業發財夢，期望自己也能在這新興行業市場賺得人生第一桶金，而向銀行貸款並欲匯款投入影視市場，所幸銀行行員及警方及時關懷攔阻，才保住創業基金。

永康區一名年輕小資女日前在網路結識一名男網友，2人相談甚歡，男網友轉介一名從事影視電影產業之友人給女子認識，對方聲稱目前正在籌募拍攝影星「劉德華」所主演之電影，預計明年春節即將上映，獲利錢景相當看好，為取信女子，對方還出示投資獲利企劃書遊說女子加入投資，女子為把握賺錢機會，前往國泰世華商業銀行貸款新台幣22 萬元當作投資創業基金，之後再到中國信託商業銀行永康分行欲匯出基金22 萬元投資影視產業，行員主動關懷提問察覺有異，立即通報轄區大橋派出所到場協助。

員警獲報馳赴現場，經由女子手機與影視友人通話聯繫，當員警向對方表明警察身分時，對方卻誆稱受女子委託購買美甲設備，才會要求女子匯款，事後女子向員警表明對方曾交代以代購美甲設備為由才能順利匯出款項。之後員警再以女子所提供位於中國大陸之影視公司資料，與網路登載資訊作查詢比對，地址顯為不同有所出入，女子頓時醒悟，驚覺自己遇到詐騙，當場向行員及員警協助攔阻守護財產之義舉，表達深切感謝之意。

永康警分局長甘炎民呼籲，防疫期間，宅經濟投資發展熱絡，民眾遇有來路不明投資標的，務必保持相對警惕之心，千萬不要未經查證，就被一時利益許諾，誤上詐騙賊船，最後不僅未賺得分文利益，還將畢生血汗錢一併投入虧空。民眾若遇有任何疑似詐騙問題，請撥打110報案或反詐騙165專線查證，以避免上當受騙。