水電工飛澎湖工作　下機驚「人在柬埔寨」！誆當AV男優擄人手法曝

▲近來頻傳民眾到柬埔寨海外打工遭囚禁凌虐，警方到桃園機場進行宣導。（圖／民眾提供）

記者閔文昱／綜合報導

「柬埔寨淘金」話題延燒，美國非營利組織「全球反詐騙組織」（GASO）6日發出公告，不再受理8月3日起前往柬埔寨的台灣跟馬來西亞人。該組織成員SAMMY近日在節目《驚爆新聞線》透露，詐騙集團會要求受害者招攬身邊朋友，去當地幫傭、做水電、甚至當AV男優，也曾有民眾以為要去澎湖做水電，結果下發機後才發現已經被送到柬埔寨。

「全球反詐騙組織」7日在臉書發文指出，詐騙百百種，萬本不離宗，說是新型態，其實也就是一再的重新包裝，人口販運只是眼下的果而已，他的因是在於難抓，而且在某些國家罪責很低，甚至豢養放任，「所以昨天搞博弈、今天搞詐騙，現在又有直接綁票勒贖的趨勢，抓不勝抓、防不勝防。

▲SAMMY揭露詐騙集團常見手法。（圖／翻攝自YouTube／驚爆新聞線）

全球反詐騙組織表示，目前流行的是貸款詐騙，臉書廣告聲稱會協助借款，然後說飛一趟泰國對保利率才低，藉此將人綁走，再不然就是民間借款甚至銀行債權轉賣，「到最後還不出來的人他跟你說包食宿，海外打工還債，做代購、客服或博弈，人也被綁走了。」

全球反詐騙組織轉發這次上節目的片段並說，「而最最常見的則是朋友騙朋友，不管基於什麼原因，詐騙集團會提供腳本要你講出各種不同的說法把你朋友拐去當地，幫傭、水電，甚至還有當AV男優的，教育程度不高、警覺性不夠或過於相信朋友的民眾很容易就被騙走了。」

▲警方到桃園機場進行宣導。（圖／民眾提供）

全球反詐騙組織舉例，他們接過一個案例就是以為要去澎湖做水電，機票全英文看不懂，不料人一下飛機後才發現已經到了柬埔寨。呼籲民眾，「現階段只要記住一個原則就夠，那就是不管什麼工作機會，只要在緬甸、泰國、柬埔寨、寮國、杜拜，不要去就對了。」

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