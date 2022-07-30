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政府援港新措施　流亡港人就業並符合2條件者「可獲身分證」

▲▼路透社記者在反送中期間的紀錄，獲得特寫新聞攝影獎。（圖／路透）

▲反送中風波後，許多港人流亡來台。（圖／路透社）

文／中央社

據知情人士指出，政府的「香港人道援助關懷行動專案」有新措施，放寬流亡港人就業限制，並在居留5年後可申請定居；就學者亦可適用。這暢通了流亡港人取得身分證的途徑。

3名知情人士向中央社表示，該專案近期已採取上述新措施，這將解決過去在台就業的流亡港人無法取得身分證的問題。政府5月曾擬公告修法，讓從事專業工作的港人在台工作居留5年後可申請定居，冀藉此解決前述問題，但後來在部分立委和輿論反對下暫緩。

政府2020年6月公布「香港人道援助關懷行動專案」，並成立「台港服務交流辦公室」，以援助因「反送中」抗爭遭遇政治風險而來台的香港人。

▲▼反送中,元旦大遊行,反修例,香港。（圖／路透社）

在過去，進入「專案」的港人多採「就業」和「就學」途徑居留，不過依相關規定，即便獲得「就業金卡」，在台就業的港澳人士最終仍無法取得身分證，導致一些「專案」被迫成為超齡學生；就學者則在畢業後留台工作5年（例：就讀大學者為4＋5共9年），最後一年每月收入達基本工資2倍下，才可申請定居。

本次新措施放寬了「專案」就業的限制，和未來申請定居的收入門檻。

據了解，「專案」除可向勞動部申請公司的「聘僱許可」，也可申請「個人工作許可」，成為自雇者，之後再向移民署申請「工作居留」簽證。居留5年後滿足月收入達基本工資1.5倍等條件下，即可申請定居，進而取得身分證。

已在台就學的「專案」也受惠，可縮短申請定居的時間。新措施下，這些流亡港人也可申請「個人工作許可」，打工將不再受每月20小時的限制，解決「打黑工」問題。就學「專案」也可改持「工作居留」簽證，5年後可依上述條件申請定居。

▲▼反送中衝擊聖誕經濟　平安夜餐廳訂位率「只有50％」。（圖／路透社）

由於上述措施僅適用於「專案」，一名知情人士呼籲，承受政治風險但未進入「專案」的港人，可儘快和交流辦聯繫。據了解，交流辦8月也將向「專案」說明新措施。

身兼「台灣民間援助香港協會」理事的濟南教會牧師黃春生向中央社證實，7月已有「專案」成功依新措施取得工作簽證，對「手足」（流亡抗爭者）有進一步的照顧。

政府原訂5月1日公布新修訂的「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」，讓從事專業工作的港人在台工作居留5年後可申請定居。但在部分立委和輿論反對下暫緩。

據了解，由於各界對人道援助工作較有共識，因此推出新措施。而有關吸引港澳專業人才定居部分，則還有待討論研議。

對於新措施，大陸委員會回應中央社表示，「政府對於港人人道援助工作，一向是積極提供協助，並持續精進及完善相關機制，以讓個案能夠在台安心生活、安居樂業。」

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