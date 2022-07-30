快訊／「埔里阿嬤」陳綢今逝世　享耆壽92歲

▲「埔里阿嬤」陳綢今逝世，享耆壽92歲。（圖／翻攝自財團法人良顯堂社會福利基金會）

記者朱祖儀／綜合報導

南投「埔里阿嬤」陳綢行善數十年，創立南投埔里良顯堂社會福利基金會「陳綢少年家園」，曾多次救出迷途青少年，為社會奉獻許多力量。不過今（30）日稍早傳出逝世消息，良顯堂基金會指出，陳綢阿嬤被病痛纏身多年，於今早8點半在陳綢少年家園安詳離世，享耆壽92歲，目前由家人辦理後事。

基金會指出，陳綢阿嬤自39歲起投身社會公益，眾人印象中的陳綢阿嬤總是陽光、溫暖的形象，即使病痛纏身已長達50餘載，但曾數度走過鬼門關的阿嬤對死亡早已坦然自在。

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基金會表示，陳綢阿嬤一生奉獻社會，從傳統信仰出發為民眾解難救困，而後創建玉清宮良顯堂、良顯堂慈善會，更號召志工成立良顯堂社會福利基金會、陳綢兒少中心、陳綢兒少家園、靠山咖哩青少年培力商店。身體力行的身教影響社會上不同角色的人共同投入助人工作，接住許多困境中的家庭、危機中的孩子，發揮良善的社會影響力。

陳綢阿嬤也早為自己的身後事做足準備，家屬遵照陳綢阿嬤的遺願，不發訃聞叨擾各界，僅遵照阿嬤簡樸習慣辦理家祭，一切從簡，盼望各界將資源用在社會上最需要的地方。

基金會也呼籲，陳綢阿嬤已經將畢生奉獻給社會，請各界將這段最重要的時間留給家屬，暫緩前往弔唁。良顯堂基金會後續將會擇期辦理感恩追思會，讓大家可以到場回顧阿嬤的義行善舉，一起延續阿嬤在眾人生命中種下的善念，深信阿嬤的精神已經活在每個人心裡。