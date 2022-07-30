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大陸 大陸焦點 特派現場

胡錫進：美軍機若護送裴洛西訪台　解放軍有權射導彈擊落她專機！

▲▼大陸鷹派官媒《環球時報》總編輯胡錫進。（圖／取自2021環球時報年會大會網站）

▲《環球時報》前總編輯胡錫進。（圖／翻攝環球時報）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸官媒《環球時報》前總編輯胡錫進再對美國眾議院議長裴洛西（Nacy Pelosi）訪台提出警告，他29日晚間在微博發文表示，美國軍機和裴洛西飛機若闖入台灣12海浬上空，解放軍戰機有權發射導彈，擊落裴洛西乘坐的專機，「如果他們試圖用極端方式護送裴洛西訪台，必須面對可能發生空中擦槍走火、裴洛西機毀人亡風險。」

胡錫進提到，裴洛西要進入台灣，按照以往情況，軍方可能給她安排行政專機，大陸這邊不難監測到相關行政專機的動向，「那種情況下，我依然主張解放軍派出戰機『伴飛』進入台灣島上空，實施大陸軍機對台灣島里程碑式的穿越。我方英勇的戰略得分將遠遠大於美台。」

胡錫進指出，如果美軍戰機按照透風的說法對裴洛西座機實施護航，那麼裴洛西訪台的性質就有了新的升級，「它將構成美方用軍事手段強行將美國政治元素投送進台灣島，那是對中國主權的軍事對抗行動，是公開的侵略行徑。」

▼美國眾議院議長裴洛西。（圖／路透社）

▲▼美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／路透）

胡錫進認為，這種情況下，解放軍有權採取最強硬手段強制驅離裴洛西座機和美軍戰機，包括發射各種警告彈，做阻礙性飛行動作等，「如果美國軍機和裴洛西飛機闖入台灣12海浬上空，解放軍戰機有權向美國飛機發射導彈，擊落美軍戰機和裴洛西乘坐的專機。我們應告訴美方，如果他們試圖用極端方式護送裴洛西訪台，他們必須面對可能發生空中擦槍走火、裴洛西機毀人亡的風險，所有後果要由美方承擔。」

胡錫進說，現在裴洛西被廣泛定義成了「麻煩製造者」，世界輿論對中方非常有利，「我們要借這個機會把解放軍的力量投送到台灣本島上去，為兩岸統一邁出關鍵一步。我們要嚴厲警告台灣民進黨當局，他們不得對解放軍的這一系列措施進行任何抵制，連象徵性的抵制動作都不要有，以免發生誤判，導致軍事衝突率先在兩岸軍隊之間爆發。」

胡錫進還說，「如果台軍有阻攔解放軍戰機的行動甚至開火，解放軍一定會對台軍實施猛烈打擊，讓其付出沉重代價。這場軍事衝突的擴大將意味著解放台灣戰爭的全面開啟。」

最後，胡錫進強調，需要看到，裴洛西至今不敢確認將訪台，台當局也表示沒有收到她將訪台的訊息，在氣勢上已經輸了，「我們接下來需要加大壓力，做好發生軍事衝突的全部準備，堅決把以裴洛西為代表的美方在台灣問題上的囂張氣焰打下去，為實現祖國統一鋪就一個堅實台階。」

▼胡錫進再度發文警告。（圖／翻攝微博）

▲▼胡錫進：美軍機若護送裴洛西訪台　解放軍有權射導彈擊落她專機。（圖／翻攝微博）

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