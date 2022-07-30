新北8F↑大樓注意！明年起每3年公安申報一次　未報最高可罰30萬

▲▼ 新北為強化集合住宅使用安全，公告自明年起，8層樓以上，未達16層樓集合住宅必須每3年辦理一次建築物公共安全申報。（圖／工務局提供）

記者戴上容／新北報導

高雄城中城大火釀46人死亡，不幸事件轟動全台，為強化集合住宅使用安全，新北市政府將自明年起，規定8層樓以上未達16層樓集合住宅，每3年必須辦理一次建築物公共安全申報，未報者，將面臨6萬元以上、30萬元以下罰鍰，並得連續處罰。新北市長侯友宜今（30）日出席建築物公安檢查法令宣導會強調，新北市政府關心市民居住安全與品質，希望讓民眾瞭解如何從日常管理維護，強化建築物公共安全及打造友善的居住環境。

由於近年來各地頻傳建築物公共安全意外事件，新北市政府為維護市民居住安全，特別於今7月30日舉辦「111年度新北市集合住宅建築物公共安全檢查申報暨無障礙設施改善」法令宣導說明會。

市府公告，為強化集合住宅使用安全，防範高雄城中城事件發生，日前公告自明年起，8層樓以上、未達16層樓集合住宅，必須每3年辦理一次建築物公共安全申報，而6層樓以上未達8層樓的集合住宅，自2025年起每4年申報一次；未依規定申報者，將面臨6萬以上，30萬以下罰鍰，並得連續處罰。

工務局長詹榮鋒強調，期望藉由本次宣導說明會讓民眾瞭解建築物公共安全檢查申報、強化社區公安意識及透過日常管理維護，加強建築物公共安全，無障礙設施設備改善，為行動不便者、年長者、婦女、小孩等打造更友善的居住環境。