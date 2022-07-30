王浩宇驚喊「整個弄清楚了」：新竹球場女廁沒有裝錯！

▲新竹棒球場女廁無法鎖門原因，王浩宇找到了！（合成圖／翻攝邱顯智、王浩宇臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

12億新竹棒球場風光重啟，卻爆出場內外設施遭球迷詬病等負評，其中最誇張施工瑕疵，莫過於球場內女廁門鎖竟裝反，無法鎖門。對此，民進黨前桃園市議員王浩宇今（30日）說明真相，直呼「施工單位是裝在對的地方！」

新竹棒球場本月22日風光開幕後隔天，時代力量立委邱顯智就在臉書踢爆，女廁無法鎖門的低級錯誤，表示「三樓到四樓的女廁門根本裝反，造成上廁所無法鎖門的窘境。到底從投手丘到外野，甚至女廁所的門裝反，這些錯誤是怎麼產生的？」質疑新竹市政府何以花了公帑12億，卻蓋出如此問題百出的球場？

▲新竹棒球場爭議不斷！（圖／記者黃克翔攝）

王浩宇今天在臉書發文說明，「整個弄清楚了！根據球場本來的設計圖，那個廁所本來是當作工具間使用，因為只是放掃具使用，所以門鎖是裝在外面，施工單位是裝在對的地方。」

至於為何女廁門鎖裝反？王浩宇解釋，後來臨時發現球場女生的廁所數量不夠，恐怕會大排長龍。所以後來二次施工廁所設施，但門板施工單位還沒有整個完工就啟用，然後這個缺失，已經負責管理養護的球場公司，並沒有先發現。