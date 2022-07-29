林義傑嘆「我不行了！」坦言也有脆弱時候：總要我拿命去換

▲超級馬拉松好手林義傑因捲入著作權蟑螂案，形象一落千丈。（圖／記者劉昌松攝）

記者閔文昱／綜合報導

超馬好手林義傑 （現名林瀚駩）因旗下的「真相智財顧問有限公司」涉及非法包攬訴訟，日前被檢警搜索約談後交保20萬元，形象重創，就連擔任綠能馬拉松指導單位的基隆市政府也要求主辦單位停辦及退費。對此，他29日在臉書分享征戰萬里絲路細節，罕見露出脆弱一面，坦言「我不是最強的」、「為什麼要我拿命去換？」

林義傑近期鮮少在臉書談及涉「版權蟑螂」一事，反而多是分享平時運動日常以及過往長征事蹟。他29日回憶起與中國耐力跑者白斌征戰萬里絲路過程，坦言自己不是最強的，也有最脆弱的時候，「白斌，我不行了，你可以幫我擋一下嗎？」當時2人行經甘肅瓜洲，滿是風車陣迎接而來，每一步都是空氣所凝結的惡魔，聚集成狂風，完整貫入他們任何移動間隙，那時他的心幾乎就要瓦解。

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▲林義傑。（圖／記者周宸亘攝）

林義傑說，看著一層又一層沒有盡頭上坡，明明已經拼完一座山頭卻又再次出現，讓他不禁狂吼，撕裂自己喉嚨，「仰望天空，我問自己為什麼要這樣痛苦，而是不是我這腳步，我的生命歷程就是一道道上天給我的殘忍屏障，總要我拿命去換。」

林義傑透露，這樣的對決，他已經拼了36年，很希望有人可以幫幫他，讓他暫時躲在世界某一處，緩緩呼吸，正當他即將閉上雙眼，被一拳擊垮時，後方的白斌追了上來，並說「讓我來，我幫你頂下去，你就跑在我身後吧。」接著一人與惡魔奮戰，沒有多出一秒鬆懈，還是腳步遲疑不決，「他一肩扛起這次我最脆弱的一刻。」

林義傑提到，他緊跟著白斌的腳步，隨著旭日東昇，狂風停了下來，大地的顏色也回來了，而跑在前方的白斌也笑著告訴他，「我們贏了，我們贏了！ 義傑我們贏了！」為此，他內心相當感激，「沒有他，我不可能獨立完成絲路萬里長征任務；甘肅瓜洲，成為我倆再一次灑血革命情感。」

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