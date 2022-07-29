　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

林義傑嘆「我不行了！」坦言也有脆弱時候：總要我拿命去換

▲▼超馬好手林義傑遭搜索　涉無律師執照「包攬訴訟」20萬交保。（圖／記者劉昌松攝）

▲超級馬拉松好手林義傑因捲入著作權蟑螂案，形象一落千丈。（圖／記者劉昌松攝）

記者閔文昱／綜合報導

超馬好手林義傑 （現名林瀚駩）因旗下的「真相智財顧問有限公司」涉及非法包攬訴訟，日前被檢警搜索約談後交保20萬元，形象重創，就連擔任綠能馬拉松指導單位的基隆市政府也要求主辦單位停辦及退費。對此，他29日在臉書分享征戰萬里絲路細節，罕見露出脆弱一面，坦言「我不是最強的」、「為什麼要我拿命去換？」

林義傑近期鮮少在臉書談及涉「版權蟑螂」一事，反而多是分享平時運動日常以及過往長征事蹟。他29日回憶起與中國耐力跑者白斌征戰萬里絲路過程，坦言自己不是最強的，也有最脆弱的時候，「白斌，我不行了，你可以幫我擋一下嗎？」當時2人行經甘肅瓜洲，滿是風車陣迎接而來，每一步都是空氣所凝結的惡魔，聚集成狂風，完整貫入他們任何移動間隙，那時他的心幾乎就要瓦解。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼《12猛漢》首映會-林義傑。（圖／記者周宸亘攝）

▲林義傑。（圖／記者周宸亘攝）

林義傑說，看著一層又一層沒有盡頭上坡，明明已經拼完一座山頭卻又再次出現，讓他不禁狂吼，撕裂自己喉嚨，「仰望天空，我問自己為什麼要這樣痛苦，而是不是我這腳步，我的生命歷程就是一道道上天給我的殘忍屏障，總要我拿命去換。」

林義傑透露，這樣的對決，他已經拼了36年，很希望有人可以幫幫他，讓他暫時躲在世界某一處，緩緩呼吸，正當他即將閉上雙眼，被一拳擊垮時，後方的白斌追了上來，並說「讓我來，我幫你頂下去，你就跑在我身後吧。」接著一人與惡魔奮戰，沒有多出一秒鬆懈，還是腳步遲疑不決，「他一肩扛起這次我最脆弱的一刻。」

林義傑提到，他緊跟著白斌的腳步，隨著旭日東昇，狂風停了下來，大地的顏色也回來了，而跑在前方的白斌也笑著告訴他，「我們贏了，我們贏了！ 義傑我們贏了！」為此，他內心相當感激，「沒有他，我不可能獨立完成絲路萬里長征任務；甘肅瓜洲，成為我倆再一次灑血革命情感。」

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►ck free香水激殺價688元！大容量100ml，整個夏天都散發香氣

ET快訊
俄軍拿美工刀「閹割」烏克蘭戰俘　影片網路瘋傳
元元被「開價50萬」約見面　私訊對話曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

一日遊規範8月上路　未經同意「車上兜售」最高可罰5萬

林義傑嘆「我不行了！」坦言也有脆弱時候：總要我拿命去換

鬼月注意！12生肖「沖煞卡陰時間點」一次看　遠行必帶1物

氣象達人驚喊「現在台北大雨中」！　網友回報哀號一片

三重鍋燒麵名店遭爆「紅蟳綁塑膠繩一起煮」！正妹慘吃下肚還被嗆

新北板橋chill起來！浪漫七夕戀上府中雙城　搖擺林園爵士夜宴

為停車場問題！侯市府與民進黨交鋒不斷　交部參戰公布資料

世新英語傳播系貫穿無限競爭力！特色課程積極培育學生跨域專業

快訊／台北大同、萬華3644戶大停電　台電緊急搶修復電

【廣編】國家級的保障！2022國民年金好禮四重奏

疑開自動駕駛低頭爽睡　上國道整車4人全沒看路！

火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

MIRROR演唱會「大螢幕突砸下」　2舞者「倒地不起」..意外竟非首次！

麥當勞買消夜遇老鼠亂竄　霸氣店員秒踩住＋徒手抓

港演唱會大螢幕重砸舞者　2人送醫...1人昏迷指數3

3孩泡務農蓄水桶笑開懷！　自體旋轉玩嗨引網憶童年

白目騎士闖紅燈險被撞　大車司機怒嗆：眼瞎嗎

禹英禑、李濬浩初吻GET！　姜泰伍羞教學「閉眼睛、嘴巴開」

黑狗玩水開心得像孩子　見水盆手狂撥滿臉笑容

雞蛋烈日曬2hr會熟嗎？　看結果他傻眼：全瞎忙

一日遊規範8月上路　未經同意「車上兜售」最高可罰5萬

林義傑嘆「我不行了！」坦言也有脆弱時候：總要我拿命去換

鬼月注意！12生肖「沖煞卡陰時間點」一次看　遠行必帶1物

氣象達人驚喊「現在台北大雨中」！　網友回報哀號一片

三重鍋燒麵名店遭爆「紅蟳綁塑膠繩一起煮」！正妹慘吃下肚還被嗆

新北板橋chill起來！浪漫七夕戀上府中雙城　搖擺林園爵士夜宴

為停車場問題！侯市府與民進黨交鋒不斷　交部參戰公布資料

世新英語傳播系貫穿無限競爭力！特色課程積極培育學生跨域專業

快訊／台北大同、萬華3644戶大停電　台電緊急搶修復電

【廣編】國家級的保障！2022國民年金好禮四重奏

終生勇士人！柯瑞永遠不想離開灣區　「這是我唯一的家」

搜捕5天…警聞「屍臭味」找到滷味攤槍手！遺體送殯儀館待相驗

開箱JETS嘉年華台南場！360度尖叫飛天輪　必玩全球首座沉浸式鬼屋

快訊／台中診所醫護遭砍！走出大門遭「背後猛砍」鮮血染紅白袍

趙小僑夢到「寶寶在手裡消失」大哭！　當媽網友超有感：都是這樣

全球損失「4800億元」竟是2動物害的！　研究證實了

陶晶瑩家中練唱..愛犬合音：嗚～　李李仁.女兒荳荳彈吉他被逗笑

生活熱門新聞

台北大雨中　網友回報哀號一片

鬼月來了！「4生肖、4星座」財運旺爆

鬼月注意！12生肖沖煞卡陰時間點一次看

林義傑罕曝脆弱一面！發文嘆：我不行了

護理師收「2位數防疫獎金」哭了　網：雞排都買不起

14天195萬觀看！林襄香汗片暈爆各國網友

鬼門開「3類人注意了」　尤其屬虎：加倍小心

戴有線耳機被妹子嘲笑　內行反酸：無知的人

好市多神物「退貨12瓶」！網轟：我都買不到

「4星座」下半年氣勢如虹！「工作+財運」旺翻

這4星座討厭人「也不撕破臉」　網看哭：有禮貌到很假

鍋燒麵名店遭爆塑膠繩一起煮！正妹氣炸

大甲地瓜球Q彈2粒是假的！超兇老闆娘認了

未來一周「三階段變天」　這3天雨勢最猛

更多熱門

相關新聞

林義傑形象重創！基市府取消綠能馬拉松指導

林義傑形象重創！基市府取消綠能馬拉松指導

超馬好手林義傑 （現名林瀚駩）因旗下的「真相智財顧問有限公司」涉及非法包攬訴訟，日前被檢警搜索約談後交保20萬元，引起各界關注。對此，基隆市政府23日表示，林義傑曾邀請基隆市政府擔任綠能馬拉松指導單位，但因林義傑捲入著作權蟑螂案，重創公益形象，市府決定要求主辦單位停辦及退費。

韓國強片成誘餌　林義傑怒告網友結局曝

韓國強片成誘餌　林義傑怒告網友結局曝

給說法／林義傑事件在吵什麼

給說法／林義傑事件在吵什麼

吳景欽／林義傑涉版權蟑螂爭議

吳景欽／林義傑涉版權蟑螂爭議

林義傑說法被戳破　律師3點分析打臉

林義傑說法被戳破　律師3點分析打臉

關鍵字：

林義傑

讀者迴響

熱門新聞

受雇最後一天掉入攪拌桶　台糖工人慘死

即／頭七前找到槍手！槍決滷味老闆　山區發現屍體

今年鬼月特別兇！于美人給3警示

台北大雨中　網友回報哀號一片

Pikacream發聲明全員退團

陳時中「忙到九點吃泡麵」！　網轟：演的啦

鬼月來了！「4生肖、4星座」財運旺爆

獨／滷味老闆遭爆頭　空拍機赫見殺手屍體還握槍

小甜甜產後「越控制體重越重」！就醫才知生病

鬼月注意！12生肖沖煞卡陰時間點一次看

蔣萬安火力全開！怒嗆「95萬浪費」說　「陳時中的浪費都億來億去」

裴洛西亞洲行解放軍平潭實彈射擊　國防部回應了

陳喬恩紀念日大方慶「3口之家」！

俄軍美工刀閹割烏軍戰俘　極變態影片網瘋傳

女疑中邪！住進乩童家「遭騎乘狂毆」慘死

更多

最夯影音

更多
疑開自動駕駛低頭爽睡　上國道整車4人全沒看路！

疑開自動駕駛低頭爽睡　上國道整車4人全沒看路！
火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

MIRROR演唱會「大螢幕突砸下」　2舞者「倒地不起」..意外竟非首次！

MIRROR演唱會「大螢幕突砸下」　2舞者「倒地不起」..意外竟非首次！

麥當勞買消夜遇老鼠亂竄　霸氣店員秒踩住＋徒手抓

麥當勞買消夜遇老鼠亂竄　霸氣店員秒踩住＋徒手抓

港演唱會大螢幕重砸舞者　2人送醫...1人昏迷指數3

港演唱會大螢幕重砸舞者　2人送醫...1人昏迷指數3

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面