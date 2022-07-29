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社會 社會焦點 保障人權

重機騎士解放雙手！隧道飆27秒還比YA　後座女加碼給「愛心」

記者戴上容／綜合報導

藝人林志穎日前駕駛特斯拉自撞分隔島釀火燒車，社會再度對自動駕駛掀起熱議，近日也有許多汽車駕駛疑使用自駕模式後，解放雙手，駕駛和乘客車內睡得東倒西歪，畫面PO網後引發熱議。現在不只汽車，也有重機騎士疑開了定速巡航功能後，在隧道內「解放雙手」，開心地向一旁的車輛比YA，令人直呼很離譜！

▲▼ 0729 。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲▼有重機騎士疑似開啟定速巡航模式，解放雙手在隧道裡奔馳。（下圖同／翻攝自記者爆料網）

有網友在「記者爆料網」PO出一段IG限時動態影片，畫面中可見一名騎士騎乘重機載女性友人，奔馳在隧道內，重機騎士疑開啟了定速巡航功能後，放開雙手，將手放在前方油箱上，解放雙手時間長達27秒，而他後座載的女性友人則興奮地雙手比YA、愛心等手勢動作，令人捏把冷汗。

▲▼0729重機。（圖／記者戴上容翻攝）

影片下面網友紛紛留言直呼危險，「早晚為出事」、「結局勒？自撞還是安全下莊？」、「怎麼沒有種田、犁田」、「為什麼沒有血流成河的畫面？」等。

▲▼ 重機 。（圖／記者爆料網）

▲後方乘客還興奮手比愛心。（圖／翻攝自記者爆料網）

這危險的行徑，已違反「道路交通管理處罰條例」第43條第1項規定：駕駛人不得在道路上以其他危險方式駕車，警方可依據違法行為將依法裁罰駕駛人1萬2,000元並施以道路交通安全講習；車主並需吊扣機車牌照3個月。

▲▼ 重機 。（圖／記者爆料網）

▲乘客和一旁車輛打招呼（圖／翻攝自記者爆料網）
 

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