連靜雯遭「幽靈老公」詐418萬　騙徒只願吐還1／5還要等他出獄

▲藝人連靜雯上網遭詐418萬元，騙徒宣稱想調解但只肯賠1/5，談判破局。（資料照／記者周宸亘攝）

記者黃哲民／台北報導

昔日號稱「本土劇女王」的藝人連靜雯上網交友，驚傳遭幽靈老公Bruce詐騙3000萬元，檢方偵辦認定她受騙418萬多元，到案的黃姓男子等5人被起訴詐欺等罪嫌，黃男聲稱想跟受害人調解，但台北地院今提訊他出庭，黃男卻說只願負擔1/5責任，還得等他出獄再設法籌錢，代替連靜雯出庭的律師梁家瑜當場拒絕和解，將提起民事訴訟求償。

北院本周一（25日）開庭召集本案20多位受害人，轉達黃男希望調解的意願，徵詢眾人是否願意試行調解。有受害人質疑黃男只是假裝有誠意，目的是騙取法官從輕量刑，提醒其他受害人不要上當、不要輕易簽字調解，但多數受害人希望趕快把錢要回來，法官訂於今天和下周五（8月5日），分批讓受害人與黃男談談看。

▲女藝人連靜雯遭男網友詐騙，委任律師梁家瑜到台北地院試行調解，無法接受騙徒所提條件而破局。（資料照／記者黃哲民攝）

連靜雯本周一沒到場，僅委託律師梁家瑜出庭了解狀況，梁家瑜當天受訪表示受連靜雯全權委託，不排除跟黃男試行調解，屆時再評估是否提起附帶民事求償。至於連靜雯是否真的被騙3000萬元，梁家瑜強調連靜雯受騙金額不像新聞寫得那麼誇張，但她不能透露實際數目，本案檢方起訴指稱，連靜雯受騙418萬餘元。

法官今下午提訊另案在監服刑的黃男（23歲）出庭，他聲稱本案連他在內共5名被告，所以他只願負擔1/5的賠償責任，而且家人沒能力先替他付錢，必須等他出獄找到工作，再設法籌措。

梁家瑜今再度代表連靜雯出庭，聽完黃男表態，當場拒絕和解。梁家瑜表示，若黃男今天展現誠意付錢，連靜雯可以接受，但現在的狀況是確定調解破局，將提起民事訴訟直接索討損失。

現年42歲的連靜雯出道逾20年，長期在電視台8點檔本土劇演活壞女人角色，屢創高收視率，因而號稱「本土劇女王」，2017年起她逐漸淡出螢光幕，經營直銷事業與麵食品牌，現身公開場合時，外型依舊凍齡，日前卻驚爆她遭「幽靈老公」詐騙、痛失3000萬元。

至今單身的連靜雯，去年（2021年）認識1名自稱「Bruce」的男網友，互加LINE與IG聊天，越談越投機，連靜雯和對方從沒見面，但對方實在太殷勤又很會聊，連靜雯不自覺掉進愛情詐欺的騙局中，動了真感情與對方以老公老婆互稱，還聽信對方編織的美好未來，分批匯錢給對方投資期貨與泰達幣等虛擬貨幣，最後竹籃打水一場空。

台北地檢署與桃園地檢署今年共同偵辦網路詐騙案，赫然發現連靜雯也受害，檢警拘捕為首綽號「花和尚」的高姓男子等10多人，其中黃男等5嫌由北檢起訴，據悉，連靜雯在北檢起訴的案情裡，受騙金額僅400多萬元。

黃男等5嫌於審理中全部認罪，改採程序較簡省便捷的簡式審判程序，因此迅速辯論終結，訂於下月（8月）29日宣判，但黃男等人聲稱希望跟本案20多位被害人試行調解，目的是求輕判，法官今開庭徵詢被害人意見，大多數人心急於趕快把錢要回來，法官因而訂於今天與下月5日讓雙方試行調解。