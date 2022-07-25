連靜雯幽靈老公有無數「小三」　美豔女會計師被騙700萬滿身債

▲女藝人連靜雯。（圖／翻攝自Facebook／連靜雯）

記者黃哲民／台北報導

女藝人連靜雯上網交友掉入愛情詐欺陷阱，遭「幽靈老公」騙走鉅款，同案1位受騙700多萬元的女會計師受訪指出，這個詐騙集團利用不同對話劇本試探被害人，單身心靈空虛的女子很容易中計，產生對方有如「靈魂伴侶」的共鳴，她現在每月背負約5萬元還款債務，為了不再受騙，更去進修心理學、法律跟催眠術，並希望推動立委修法，加重詐欺罪的刑責。

女會計師深邃的雙眼與鮮明的五官輪廓，透露著深切痛苦過後的堅定，面對記者的發問，她大方受訪，僅要求隱匿姓名，以免造成職場困擾。她說，去年（2021年）7月被詐騙集團成員主動在臉書敲她搭訕，她有一搭沒一搭地聊著，直到1個月後，對方提起1個話題，正好敲中她內心的弱點。

什麼樣的話題，女會計師不肯說，對於記者的疑惑，她強調「我們不是貪財，而是我們心裡有弱點」，她說的「我們」，指的是跟她一樣單身、經濟獨立，而且其實賺不少錢的女性，至於共同的「弱點」，就是心靈空虛無聊，加上去年疫情嚴重，大部分時間躲在家裡足不出戶，更空虛。

▲女藝人連靜雯驚爆遭男網友詐騙3000萬元，她的委任律師梁家瑜出庭受訪強調沒這麼多。（圖／記者黃哲民攝）

她從此掉進陷阱，一步一步深信對方講的一字一句，她真的認為對方跟她拿錢去投資比特幣、以太幣，是為了彼此美好的未來，她一頭熱，用光自己積蓄，向家人借，借不到了，就用自己房子去抵押貸款，短短4個多月，她就被騙走700多萬元。

她說，夢醒時，非常痛苦，痛了很久，但現實問題是，每個月要償還約5萬元貸款本息，她打起精神走出陰影，仗著自己還年輕、還有一份收入不錯的工作可以繼續賺錢，但她看到同案受害人裡，有人不僅破財，被騙了個資，甚至還交出自己的私密影像，而共通點是，受害人都沒看過網路世界裡，那位白馬王子的長相。

女會計師受訪表示，這個集團可能有擅長心理學的成員，編寫不同的對話劇本，交給「聊手」多方測試受害人，她就是被對方敲中內心1個弱點、產生共鳴，以為對方就是「靈魂伴侶、這輩子最懂我的人」而中計，她回想過程，好像宗教信仰般狂熱，對方說了一句「親愛的，別跟別人講喔」，她真的守口如瓶。

為了不想再被騙，她專程跑去進修心理學、上法律課，她覺得詐騙集團成員可能用了催眠技巧，所以她也去學催眠、拿認證，她認為連靜雯也是被這樣試探而被抓住心中弱點，加上被對方得知是藝人、名人，所以受騙金額不低。

女會計師更氣憤詐欺猖狂，法令卻不夠保護受害人，法院常常判太輕，因此她主動出擊，向立委反映爭取修法加重刑責，希望嚴懲這些騙徒。她也以自身遭遇提醒，若來搭訕的網友社群帳號朋友很少，或朋友看似很多但互動情況僅限幾人，「直接刪了吧，這些都可能是用來詐騙的人頭帳號」。